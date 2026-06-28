São Tomé e Príncipe registou a maior subida percentual no país.
São Tomé e Príncipe registou a maior subida percentual no país.Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

UE. Portugal entra no grupo dos países com maior peso de população estrangeira

Os dados divulgados sobre Portugal indicam que o país tem 14% de população estrangeira. São números recentes e ainda não foram incorporados pela Eurostat.
Amanda Lima
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