Em média, cada cidadão europeu deita fora cerca de meio quilo em embalagens. DR

Sociedade

UE impõe “limites rigorosos” no uso de substâncias químicas em embalagens de pizzas, comida pré-feita e outros produtos

Regras do Regulamento de Embalagens, que entram em vigor nesta quarta-feira, 12 de agosto, em todos os Estados-membro, afasta substâncias perfluoroalquiladas e polifluoroalquiladas, conhecidas como PFAS ou substâncias químicas eternas, de produtos como cápsulas de café, copos de bebidas em papel, comida congelada ou fresca embalada. Para Deco medida “é positiva”, mas “consumidor não pode ser penalizado com custos da sua aplicação”.