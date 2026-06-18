Táxis: novas regras adiadas por 60 dias após contestação do setor. Saiba o que está em causa

Estava previsto entrarem esta sexta-feira (19 de junho) em vigor, mas a aplicação das novas regras tarifárias para os táxis foi afinal adiada por 60 dias, depois de esta semana a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) ter aceitado analisar propostas de alteração apresentadas pelas principais associações do setor.O novo regulamento foi publicado em Diário da República a 9 de junho, fixando um período de dez dias para a entrada em vigor. No entanto, a Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL) esclareceu que a implementação foi suspensa após reunião de urgência com a AMT na segunda-feira (15), permitindo a continuação das negociações com o regulador.Durante o encontro foram apresentados “um conjunto de preocupações relativamente a vários aspetos do regulamento que, no entendimento das associações, justificam correção ou revisão antes da sua entrada em vigor”, lê-se numa nota da ANTRAL.Tanto a ANTRAL como a Federação Portuguesa do Táxi (FPT) indicaram que irão agora apresentar um conjunto de propostas de alteração nas próximas semanas e que as novas regras só deverão avançar quando for encontrada uma solução considerada “equilibrada para operadores e passageiros”.Entre as principais dúvidas levantadas pelas associações está o regime aplicável aos veículos com capacidade superior a quatro passageiros. Os representantes dos taxistas defendem que estes veículos só deveriam aplicar uma tarifa agravada quando transportassem efetivamente mais de quatro pessoas, acusando a versão final do regulamento publicado em Diário da República de penalizar permanentemente este tipo de viaturas.As associações questionam ainda os valores a aplicar nas viagens de regresso após deslocações para fora da área habitual de operação, bem como aspetos relacionados com a adaptação dos taxímetros e a forma como as novas tarifas serão apresentadas aos passageiros.O que muda para os passageiros no novo regulamentoQuando entrar em vigor, a manter-se a redação atual publicada em DR, o novo modelo tarifário dos táxis introduzirá várias alterações no cálculo do preço das viagens:- A bandeirada inicial baixa de 3,25 euros para 2 euros;- O preço da viagem passa a resultar da combinação entre valor inicial, distância percorrida e tempo de viagem;- Desaparece o suplemento de bagagem, atualmente de 1,60 euros;- É eliminado o suplemento pelo transporte de animais domésticos;- Mantém-se apenas o suplemento de chamada, fixado em 80 cêntimos;- Poderão existir agravamentos do preço em feriados e épocas festivas;- Passam a ser possíveis tarifas sazonais em zonas de forte procura turística;- Deixam de existir penalizações associadas às viagens entre concelhos, uma medida que pretende reduzir diferenças de preço entre municípios..Novas licenças de táxis têm ligeira descida em 2024. Setor quer mais dinamismo