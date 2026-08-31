Turista espanhola morre em incêndio num hotel em Fátima

Uma turista espanhola, com cerca de 60 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira, 31 de agosto, na sequência de um incêndio num hotel em Fátima.

A vítima encontrava-se alojada na unidade hoteleira com um grupo de cidadãos espanhóis. Segundo os Bombeiros Voluntários de Fátima, as chamas ficaram confinadas ao quarto onde deflagrou o incêndio.

O alerta foi dado às 00h39 e o fogo ficou extinto pouco depois da 01h00, de acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo.

Por precaução, 53 pessoas tiveram de ser retiradas do hotel durante a operação.

No local estiveram meios dos bombeiros de Fátima e Ourém, do INEM, da GNR e da Polícia Judiciária, num total de 28 operacionais e 10 viaturas.

As circunstâncias que estiveram na origem do incêndio estão agora a ser investigadas pelas autoridades.