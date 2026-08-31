Turista espanhola morre em incêndio num hotel em Fátima
Maria João Gala / Global Imagens (Arquivo)
Sociedade

Turista espanhola morre em incêndio num hotel em Fátima

Uma turista espanhola, de cerca de 60 anos, morreu esta madrugada num incêndio num hotel em Fátima, que obrigou à retirada de 53 pessoas.
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Uma turista espanhola, com cerca de 60 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira, 31 de agosto, na sequência de um incêndio num hotel em Fátima.

A vítima encontrava-se alojada na unidade hoteleira com um grupo de cidadãos espanhóis. Segundo os Bombeiros Voluntários de Fátima, as chamas ficaram confinadas ao quarto onde deflagrou o incêndio.

O alerta foi dado às 00h39 e o fogo ficou extinto pouco depois da 01h00, de acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo.

Por precaução, 53 pessoas tiveram de ser retiradas do hotel durante a operação.

No local estiveram meios dos bombeiros de Fátima e Ourém, do INEM, da GNR e da Polícia Judiciária, num total de 28 operacionais e 10 viaturas.

As circunstâncias que estiveram na origem do incêndio estão agora a ser investigadas pelas autoridades.

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