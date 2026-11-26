O setor do turismo pediu esta quinta-feira, 26 de novembro, à União Europeia o regresso da suspensão da recolha de dados biométricos nas suas fronteiras externas, até que os problemas como o sistema estejam resolvidos.

“A Europa está aberta para negócios e tem boas ligações, mas o EES [Sistema de Entrada e Saída] está a criar obstáculos desnecessários”, lê-se no Manifesto do Turismo, que reúne 80 organizações do setor.

Entre as signatárias estão a ACI Europe, A4E, IATA – Associação Internacional de Transportes Aéreos, HOTREC – Associação de Hotéis, Cafés e Restaurantes da Europa e a ECTAA – Associação Europeia de Agentes e Operadores de Viagens.

Estão ainda representadas plataformas de reservas, operadores ferroviários e turísticos e os cruzeiros.

O manifesto sublinha que o espaço Schengen substituiu os carimbos manuais nos passaportes por um registo digital de entradas e saídas, no caso dos viajantes que não pertencem à União Europeia (UE), mas esteve novo sistema tem sido alvo de “fortes críticas” devido aos atrasos que provoca nos controlos fronteiriços.

Assim, defende que a reautorização da suspensão da recolha de dados biométricos é uma “resposta urgente, pragmática e necessária”.

Esta aliança atribuiu os problemas do sistema à escassez de pessoal, infraestruturas e equipamentos, bem como à fiabilidade do próprio EES.

Por outro lado, denuncia situações em que os passageiros tiveram de permanecer a bordo das aeronaves até haver espaço nos terminais, afetando o controlo de tráfego aéreo e a programação de voos.

“Os aeroportos regionais mais pequenos são especialmente vulneráveis, em particular nas regiões insulares, onde constituem a principal porta de entrada para os visitantes”, acrescenta.

Os atrasos nos aeroportos da Europa este verão ascenderam a 10,8 milhões de minutos perdidos, o equivalente a 20 anos e meio, e custaram cerca de mil milhões de euros às companhias aéreas europeias, disse, em outubro, a diretora-geral da Associação das Companhias Aéreas Europeias (Airlines for Europe, A4E), Ourania Georgoutsakou, em conferência de imprensa em Bruxelas.

Num verão também marcado pela entrada em vigor do EES foram ainda registadas “filas de espera de até cinco ou cinco horas e meia em alguns aeroportos europeus”, de acordo com Ourania Georgoutsakou.