"Três grandes explosões". Bombeiros de Lisboa combatem incêndio em prédio onde funciona Associação Remar
Foto: Maria João Gala / global Imagens (Arquivo)
Sociedade

"Três grandes explosões". Bombeiros de Lisboa combatem incêndio em prédio onde funciona Associação Remar

Entidade presta apoio a pessoas em situação de sem abrigo e tinha utentes a dormir no local quando o fogo começou. Polícia trata o incidente como ato criminoso.
Caroline Ribeiro
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Os Bombeiros Sapadores de Lisboa estão a combater um incêndio num prédio habitacional na rua Possidónio da Silva, próximo ao Cemitério dos Prazeres, onde funciona a Associação Remar, confirmou o DN com esta força de segurança.

O incidente terá iniciado após "três grandes explosões" que decorreram por volta das 04:00 da madrugada desta segunda-feira, 27 de julho, conforme relatos de moradores de prédios vizinhos à CNN Portugal. Pelo menos cinco feridos foram socorridos, segundo o canal de televisão.

"Vimos a Remar a arder, pensámos que as pessoas que lá estavam a dormir tinham morrido todas", afirmou uma residente. A associação presta apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade social e teria entre 10 a 18 utentes a dormir no local quando o fogo começou.

Uma carrinha estacionada na frente do prédio também foi incendiada. "Quando a gente chegou já tinha labaredas até ao segundo andar, a carrinha estava a arder, foi horrível", contou uma moradora.

No local estão também elementos da Proteção Civil e da Polícia de Segurança Pública, que, avança a CNN Portugal, trata o incidente como um possível ato criminoso.

*Notícia em atualização.

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