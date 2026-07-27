"Três grandes explosões". Bombeiros de Lisboa combatem incêndio em prédio onde funciona Associação Remar

Os Bombeiros Sapadores de Lisboa estão a combater um incêndio num prédio habitacional na rua Possidónio da Silva, próximo ao Cemitério dos Prazeres, onde funciona a Associação Remar, confirmou o DN com esta força de segurança.O incidente terá iniciado após "três grandes explosões" que decorreram por volta das 04:00 da madrugada desta segunda-feira, 27 de julho, conforme relatos de moradores de prédios vizinhos à CNN Portugal. Pelo menos cinco feridos foram socorridos, segundo o canal de televisão."Vimos a Remar a arder, pensámos que as pessoas que lá estavam a dormir tinham morrido todas", afirmou uma residente. A associação presta apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade social e teria entre 10 a 18 utentes a dormir no local quando o fogo começou.Uma carrinha estacionada na frente do prédio também foi incendiada. "Quando a gente chegou já tinha labaredas até ao segundo andar, a carrinha estava a arder, foi horrível", contou uma moradora.No local estão também elementos da Proteção Civil e da Polícia de Segurança Pública, que, avança a CNN Portugal, trata o incidente como um possível ato criminoso.*Notícia em atualização..Três pessoas morrem após tiroteio em festival gastronómico nos EUA. Um suspeito detido pela polícia.Há 40 pontos negros nas estradas. “Mas há muitos mais do que aqueles identificados”