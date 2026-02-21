Suspeito de atropelar cinco pessoas no Chiado já foi detido. Uma jovem permanece internada com ferimentos

O condutor do automóvel que atropelou cinco pessoas na noite de sexta-feira no Chiado foi capturado este sábado, 21 de fevereiro, às 14h40 pela Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa, no Largo do Martim Moniz, de acordo com a SIC Notícias.O suspeito é um homem de 27 anos que fugiu a pé após o atropelamento registado às 22h17 de sexta-feira.Três feridos no atropelamento na zona do Chiado, em Lisboa, já tiveram alta clínica, enquanto uma jovem permanece internada no Hospital Santa Maria, em Lisboa, disseram à Lusa fontes hospitalares oficiais. A Unidade Local de Saúde (ULS) São José adiantou que dois feridos ligeiros foram encaminhados para a Urgência Geral Polivalente do Hospital São José, em Lisboa, que, após atendimento, tiveram alta.A instituição adiantou que, na sequência do acidente, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital São José (HSJ) foi ativada, “tendo respondido prontamente”. A ULS Santa Maria indicou, por seu turno, que duas adolescentes foram atendidas no serviço de urgência, uma das quais teve alta e a outra permanece internada, com condição clínica estável.Numa nota enviada pelas 00:45, fonte oficial da PSP indicou que a viatura entrou em despiste e acabou por embater num ciclomotor, atropelando cinco pessoas. A viatura terá sido furtada momentos antes, tendo o condutor da mesma, após o incidente, fugido a pé, referiu a PSP, que estava a tentar localizar o suspeito, tendo já a sua identificação.O atropelamento na rua Nova da Trindade, na zona do Chiado, teve alerta pelas 22h17 de sexta-feira, tinha adiantado à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa. As vítimas são quatro mulheres e um homem, sendo dois feridos graves e três feridos ligeiros, acrescentou fonte da PSP.Pelas 23h45 de sexta-feira fonte da PSP tinha indicado à Lusa que o proprietário da viatura estava no local do acidente e que os dados iniciais apontavam que o condutor não era o proprietário e que a viatura teria sido furtada. Para o local foram destacados elementos da Brigada de Investigação de Acidentes de Viação da Divisão de Trânsito da PSP, que tomaram conta da ocorrência.