Três feridos em tiroteio na Rua do Benformoso, em Lisboa

Disparos efetuados a partir de uma viatura fizeram, na madrugada desta quarta-feira, 25 de fevereiro, três feridos na Rua do Benformoso, em Lisboa, segundo avança a TVI/CNN.As três vítimas são três homens com idades compreendidas entre os 29 e os 42 anos. Um sofreu ferimentos no tórax e foi transportado para o Hospital de São José, tendo sido alvo de uma intervenção cirúrgica, segundo disse à Lusa fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa. Outro foi atingido num pé e o terceiro na cabeça. Segundo a TVI/CNN, também foram encaminhados para o mesmo hospital mas estão livres de perigo.De acordo com o que a fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa disse à Lusa, a arma utilizada foi recuperada, bem como vários invólucros e já terá identificado um suspeito.A Polícia Judiciária está a investigar.A matrícula do carro de onde foram disparados os tiros ainda é desconhecida das autoridades.