Trovoada, chuva forte e queda de granizo colocam sete distritos sob aviso amarelo esta segunda-feira

Adeus, calor. Olá, mau tempo. Sete distritos do continente vão estar esta segunda-feira, 28 de outubro, sob aviso amarelo entre as 12:00 e as 21:00, prevendo-se trovoada, precipitação forte e ocorrência de granizo, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em causa os distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Faro, Guarda e Portalegre, devido à previsão de condições favoráveis à ocorrência de fenómenos meteorológicos localizados, tais como trovoada, chuva localmente forte, com acumulação entre 10 a 20 milímetros em uma hora, granizo com diâmetro inferior a dois centímetros e rajadas entre 70 e 90 quilómetros por hora.

Para esta segunda-feira o IPMA prevê que, devido à “aproximação do vale depressionário associado a essa depressão, poderão já ocorrer aguaceiros, acompanhados de trovoada, mais prováveis no interior durante a tarde”, enquanto “entre na tarde de terça e quarta-feira, uma superfície frontal fria associada à referida depressão irá atravessar o continente, originando períodos de chuva, temporariamente mais intensa nas regiões norte e centro”.

Estão previstas temperaturas entre os 18º C e os 28º C para Lisboa e entre 16º C e 22º C para o Porto.

Já os distritos de Vila Real, Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga vão estar sob aviso amarelo entre as 15:00 de terça-feira e as 00:00 de quarta-feira devido à previsão de chuva, por vezes forte.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA informou, em comunicado, que está prevista a ocorrência de uma ciclogénese explosiva durante o dia de terça-feira, mas no Atlântico Norte, a oeste da Irlanda, a uma distância muito significativa de Portugal.

No entanto, segundo o Instituto, Portugal irá sentir alguns efeitos indiretos desse sistema.

Esta segunda-feira, devido à aproximação do vale depressionário associado a essa depressão, poderão já ocorrer aguaceiros, acompanhados de trovoada, mais prováveis no interior durante a tarde.

Segundo o IPMA, entre a tarde de terça-feira e o dia de quarta-feira, uma superfície frontal fria associada à depressão irá atravessar o continente, originando períodos de chuva, temporariamente mais intensa nas regiões Norte e Centro.

“Na região sul, a incerteza na previsão é maior, sendo menos provável a ocorrência de precipitação significativa”, segundo o IPMA.