Trânsito na A1 reposto em ambos os sentidos na zona de Aveiras

O trânsito na A1 já foi reposto em ambos os sentidos, na zona de Aveiras, após um acidente esta manhã, que obrigou a cortar c circulação, adiantou a Brisa, em comunicado.

A concessionária informou que foi “resolvido o corte na A1 perto da zona de Aveiras, estando reposta a circulação em ambos os sentidos”.

O acidente envolveu um pesado e causou derrame de combustível na estrada.

O trânsito esteve cortado nos dois sentidos ao km46, sentido Norte/Sul e no sentido Sul/Norte foi cortada a via esquerda.

O acidente, que envolveu um pesado, gerou derrame de combustível.