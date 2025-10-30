Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Trânsito cortado na A5 sentido Cascais-Lisboa devido a despiste de camião
Maria João Gala / Global Imagens
Sociedade

O incidente provocou um ferido. No sentido Lisboa – Cascais o trânsito faz-se pela berma da estrada
DN/Lusa
O despiste de um veículo pesado levou esta tarde de quinta-feira (30) ao corte do trânsito na A5, no sentido Cascais – Lisboa, junto a Alcabideche, estando condicionado o trânsito no sentido contrário, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Lisboa, o alerta foi dado perto das 15:30, para um despiste de um pesado, que se encontra no cento da via.

Segundo a mesma fonte, o incidente provocou um ferido, que pelas 16:00 se encontrava a ser assistido no local do acidente.

No local, ao quilómetro 21,8 da autoestrada, encontram-se 20 operacionais, apoiados por oito veículos, com bombeiros das corporações do Estoril, Parede e Alcabideche, além de elementos da GNR e da Brisa.

No sentido Lisboa – Cascais o trânsito faz-se pela berma da estrada, ainda segundo a mesma fonte.

De acordo com uma nota da Brisa, concessionaria da autoestrada que liga Lisboa a Cascais, a alternativa para quem circula é a saída da A5 para a A16 [Circular Exterior da Área Metropolitana de Lisboa, que liga Cascais com Belas].

