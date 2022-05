Três feridos, 2 em estado grave, em desacatos nas Festas de Samora Correia

Três pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade, na sequência de agressões com armas de fogo e armas brancas, na madrugada deste sábado, nas festas de Samora Correia, no concelho de Benavente.

De acordo com fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR), os três homens envolveram-se em agressões, desconhecendo-se para já os motivos. Os feridos graves têm 37 e 58 anos e foram agredidos com arma branca, enquanto o ferido ligeiro é um homem de 27 anos, que ficou com ferimentos de arma de fogo.

Os três foram encaminhados para o Hospital de Vila Franca de Xira e o caso foi encaminhado para a Polícia Judiciária por envolver armas de fogo, explicou a mesma fonte da GNR, que não soube precisar se as três pessoas serão ou não detidas posteriormente.