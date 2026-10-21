Trabalhadora morre em fábrica de tecelagem de Braga

Uma trabalhadora de 52 anos de uma fábrica de tecelagem de Braga morreu esta quarta-feira, 21 de outubro, na sequência de um acidente de trabalho, indicou a Proteção Civil.

Fonte do Sub-comando regional do Cávado explicou à agência Lusa que a vítima estava a trabalhar numa fábrica de fiação, em Celeirós, Braga, quando ficou “presa numa máquina”, estando em investigação as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

O alerta foi dado pelas 09:00 e no local estiveram bombeiros dos sapadores e dos voluntários de Braga, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Braga, militares da GNR e uma equipa de psicólogos.