Sociedade
Trabalhador morre soterrado em obras na antiga Feira Popular de Lisboa
Acidente deu-se quando decorriam trabalhos de betonagem num dos vários edifícios ali em construção
Um trabalhador morreu este sábado, 26 de setembro, numa obra no recinto da antiga Feira Popular de Lisboa, em Entrecampos. De acordo com o Correio da Manhã, o acidente deu-se pelas 13h30, quando decorriam trabalhos de betonagem num dos vários edifícios ali em construção, tendo o homem ficado soterrado.
Segundo avançou entretanto o Jornal de Notícias, a vítima mortal é um homem de 25 anos, de nacionalidade gambiana.
O óbito foi declarado no local.