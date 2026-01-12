Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Cedro de Runa, em Torres Vedras
Torres Vedras. Cedro com 75 anos, de Runa, vence concurso de Árvore do Ano

Plantado no início dos anos 1950, o Cedro da igreja da aldeia de Runa destacou-se entre as 51 árvores que estavam a concurso. Vai agora representar Portugal no "European Tree of the Year".
Susete Henriques
Plantado junto à igreja da freguesia de Runa, em Torres Vedras, o cedro com cerca de 75 anos, foi eleito "Árvore do Ano Portugal 2026" e vai agora representar o país no concurso "European Tree of the Year".

Com o objetivo de destacar a importância das árvores antigas na herança cultural e natural, o concurso distinguiu, entre 51 candidaturas de todo o país, o cedro de Runa, "plantado no início dos anos 1950 pelo Sr. Alfredo", segundo a União da Floresta Mediterrânica (UNAC). "Tornou-se, ao longo das décadas, parte essencial da história e da identidade da aldeia de Runa“, refere o comunicado divulgado esta segunda-feira, 12 de janeiro.

"Inicialmente frágil e amarelado, foi cuidado e protegido pelo seu plantador, sobrevivendo contra todas as expectativas. Testemunhou partidas, regressos, celebrações e silêncios, tornou-se no ponto de encontro da saudade e dos abraços de todos os Runenses", sublinha a estrutura associativa, responsável pelo concurso nacional.

Com esta distinção, a árvore, cujo nome cientifico é Cedro-do-buçaco/Cupressus lusitanica "merece afirmar-se como símbolo da aldeia de Runa e do concelho de Torres Vedras", enfatiza-se.

O cedro foi, aliás, a única candidatura da região Oeste a chegar à fase final da votação da edição 2026 da Árvore do Ano, que superou o número de candidaturas e de votações face ao ano passado, explica a UNAC, referindo que foram registados mais de 18 mil votos.

O concurso nacional integra a "European Tree of the Year", que se realiza desde 2011, uma competição que vai realizar-se em fevereiro e na qual o cedro de Runa vai competir com árvores de 15 países.

No segundo lugar do pódio nacional ficou a Árvore-de-Borracha-Australiana, em Ponta Delgada, Açores, e na terceira posição a Canfoeira na área da atual Escola Superior Agrária, Instituto Politécnico, em Bencanta, Coimbra.

Veja aqui a restante classificação.

