Torres Vedras. Cedro com 75 anos, de Runa, vence concurso de Árvore do Ano

Plantado junto à igreja da freguesia de Runa, em Torres Vedras, o cedro com cerca de 75 anos, foi eleito "Árvore do Ano Portugal 2026" e vai agora representar o país no concurso "European Tree of the Year". Com o objetivo de destacar a importância das árvores antigas na herança cultural e natural, o concurso distinguiu, entre 51 candidaturas de todo o país, o cedro de Runa, "plantado no início dos anos 1950 pelo Sr. Alfredo", segundo a União da Floresta Mediterrânica (UNAC). "Tornou-se, ao longo das décadas, parte essencial da história e da identidade da aldeia de Runa“, refere o comunicado divulgado esta segunda-feira, 12 de janeiro."Inicialmente frágil e amarelado, foi cuidado e protegido pelo seu plantador, sobrevivendo contra todas as expectativas. Testemunhou partidas, regressos, celebrações e silêncios, tornou-se no ponto de encontro da saudade e dos abraços de todos os Runenses", sublinha a estrutura associativa, responsável pelo concurso nacional. . Com esta distinção, a árvore, cujo nome cientifico é Cedro-do-buçaco/Cupressus lusitanica "merece afirmar-se como símbolo da aldeia de Runa e do concelho de Torres Vedras", enfatiza-se.O cedro foi, aliás, a única candidatura da região Oeste a chegar à fase final da votação da edição 2026 da Árvore do Ano, que superou o número de candidaturas e de votações face ao ano passado, explica a UNAC, referindo que foram registados mais de 18 mil votos. O concurso nacional integra a "European Tree of the Year", que se realiza desde 2011, uma competição que vai realizar-se em fevereiro e na qual o cedro de Runa vai competir com árvores de 15 países.No segundo lugar do pódio nacional ficou a Árvore-de-Borracha-Australiana, em Ponta Delgada, Açores, e na terceira posição a Canfoeira na área da atual Escola Superior Agrária, Instituto Politécnico, em Bencanta, Coimbra. Veja aqui a restante classificação.