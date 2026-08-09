Termómetros podem chegar aos 42 graus nos próximos dias

Os termómetros vão subir ao longo da próxima semana em Portugal Continental, tanto no litoral como no interior. O céu estará pouco nublado ou limpo, com algum vento no litoral e possíveis noites tropicais, pelo menos no Algarve.De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a temperatura máxima vai variar, no início da semana, entre 22ºC e 30ºC no litoral e entre 30ºC e 36ºC no interior. A partir de meio da semana, os termómetros vão oscilar entre 30ºC a 35ºC na região da faixa costeira e 35ºC a 42ºC no interior do país.A ajudar à subida das temperaturas estará o céu "pouco nublado ou limpo, com nebulosidade matinal na metade oeste do continente", aponta o instituto. Quanto ao vento, será "em geral fraco, soprando por vezes moderado junto da faixa costeira", durante as tardes.Ao mesmo tempo, as temperas mínimas vão variar entre 14ºC e 20ºC na generalidade de Portugal Continental. A exceção é o Algarve, onde as mínimas andarão entre 20ºC e 25ºC, em especial no sotavento. O final da semana pode trazer noites tropicais (mínimas superiores a 20ºC) em "mais algumas regiões do país", a par do Algarve..Governo admite limitações dos 72 Eurotram do Metro do Porto face ao calor extremo.Calor e energia elevam preços mundiais dos alimentos em julho .França: reacendimentos na nova onda de calor obrigam a retirar 4000 turistas