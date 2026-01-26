Tempestade Joseph traz dias críticos com cheias, rajadas fortes e agitação marítima
Amanhã, 27 de janeiro, será novamente um dia de risco elevado. A tempestade Joseph está a provocar um agravamento significativo do estado do tempo em Portugal continental, nos Açores e na Madeira, com chuva intensa, vento forte e mar muito agitado, levando a Proteção Civil a emitir avisos meteorológicos e a reforçar os apelos à população.
A tempestade Joseph continua a agravar o quadro meteorológico em Portugal, estendendo os seus efeitos do continente aos arquipélagos dos Açores e da Madeira, num cenário marcado por chuva persistente, vento forte e agitação marítima severa. As autoridades mantêm avisos ativos e reforçam os apelos à população para a adoção de comportamentos preventivos, numa semana que se antevê particularmente exigente.

No continente, a conjugação dos efeitos da depressão Ingrid com a chegada da tempestade Joseph está a provocar uma acumulação significativa de precipitação, sobretudo no Norte. A região do Minho permanece sob especial vigilância, enquanto ao longo de toda a Via Navegável do Douro vigora um aviso amarelo devido ao risco de cheias. A forte agitação marítima, associada aos períodos de preia-mar e às eventuais descargas da Barragem de Crestuma, poderá provocar alagamentos em zonas ribeirinhas e galgamentos costeiros, com impactos em vias rodoviárias e infraestruturas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que segunda, 26, e terça-feira, 27 de janeiro, sejam os dias mais críticos, com chuva por vezes intensa a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, vento forte e rajadas significativas. Em Lisboa, estão ativos avisos amarelos de precipitação, vento e agitação marítima, com rajadas até 80 km/h e ondas entre 4 e 5 metros, criando condições propícias a ocorrências como quedas de árvores, danos em estruturas e perturbações nos transportes.

Nos Açores, a situação é ainda mais severa. O IPMA elevou para aviso vermelho o estado do tempo nos grupos Ocidental e Central, face à intensidade da tempestade, que tem provocado ventos muito fortes, chuva persistente e mar extremamente agitado, obrigando a medidas excecionais de proteção civil.

A partir de terça-feira, 27 de janeiro, será a vez do arquipélago da Madeira sentir de forma direta os efeitos da depressão Joseph. Segundo o IPMA, estão previstos períodos de chuva, mais intensos nas terras altas da ilha da Madeira, passando a regime de aguaceiros ao longo do dia. O vento soprará de oeste/sudoeste, moderado a forte, rodando para noroeste, com rajadas que poderão atingir 75 km/h, chegando aos 95 km/h nas zonas montanhosas.

O estado do mar será outro fator de preocupação. A ondulação de noroeste deverá situar-se entre 4 e 5 metros, aumentando para 5 a 6 metros na costa norte da Madeira e na ilha do Porto Santo. A altura máxima das ondas poderá alcançar os 12 metros, sobretudo a partir da tarde, tornando perigosas as atividades marítimas e a permanência junto à orla costeira. Face a este cenário, o IPMA emitiu avisos amarelos e laranja, principalmente devido ao vento forte e à agitação marítima.

Perante este quadro de instabilidade generalizada, os serviços de proteção civil reforçam as recomendações: evitar a circulação junto a zonas costeiras e ribeirinhas, garantir a fixação de estruturas soltas, remover objetos que possam ser arrastados pelo vento e acompanhar atentamente as informações oficiais. A tempestade Joseph confirma-se, assim, como mais um episódio de inverno severo, exigindo prudência e preparação em todo o território nacional.

