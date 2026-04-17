Temperaturas até 30º C. Portugal Continental e Madeira com elevado risco de exposição a radiação ultravioleta

O calor está de volta. Para esta sexta-feira e para o fim de semana estão previstas temperaturas máximas de 30º C em distritos como Beja, Évora e Santarém, o que colocou Portugal Continental e o arquipélago da Madeira sob elevado risco de exposição à radiação ultravioleta (UV).Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o arquipélago da Madeira e os distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Lisboa, Santarém, Portalegre, Setúbal, Évora, Beja e Faro estão com níveis muito elevados e Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Coimbra e Leiria elevados.Se Beja (sexta-feira), Santarém e Évora (ambos no sábado) deverão atingir os 30º C, espera-se que as temperaturas máximas em Lisboa, Braga, Bragança, Castelo Branco, Portalegre, Coimbra, Viseu, Setúbal, Vila Real e Leiria se situem entre os 25 e os 28º C durante o fim de semana.A escala de radiação ultravioleta tem cinco níveis, entre risco extremo e baixo.Para as regiões em risco extremo, o IPMA recomenda que se evite o mais possível a exposição ao sol. No que diz respeito a regiões com risco muito elevado, o instituto aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protetor solar e que se evite a exposição das crianças ao sol.Para as regiões com risco elevado, o IPMA recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt e protetor solar.