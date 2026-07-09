Temperatura do mar ao largo de Faro atingiu 26,1 graus Celsius. Registadas duas ondas de calor marinhas
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Temperatura do mar ao largo de Faro atingiu 26,1 graus Celsius. Registadas duas ondas de calor marinhas

As duas ondas de calor marinhas foram registadas entre 15 de junho e esta quinta-feira (9 de julho) ao largo de Faro, uma considerada moderada e outra forte, informou a Marinha.
DN/Lusa
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A Marinha Portuguesa revelou esta quinta-feira, 9 de julho, ter registado duas ondas de calor marinhas ao largo de Faro, uma moderada e outra forte, com temperaturas da superfície do mar até 26,1 graus Celsius (°C).

Segundo um comunicado da Marinha, os dois episódios, registados entre 15 de junho e esta quinta-feira, foram identificados na boia Faro Costeira, integrada na rede nacional de monitorização costeira do Instituto Hidrográfico (MONIZEE), com o registo de uma temperatura média diária da superfície do mar de cerca de 25 °C entre 15 de junho e esta quinta-feira.

As ondas de calor marinhas correspondem a períodos de pelo menos cinco dias consecutivos em que a temperatura da superfície do mar se mantém significativamente acima dos valores habituais para a época e para a região.

Estes fenómenos podem afetar os ecossistemas marinhos, a pesca e a aquicultura e têm-se tornado mais frequentes e intensos devido ao aquecimento global.

A primeira onda de calor marinha foi classificada como moderada, tendo atingido um máximo diário de 23,3 °C, cerca de 1,5 °C acima do limiar correspondente ao percentil 90 para essa data, refere a Marinha.

Já a segunda foi classificada como forte, com um máximo diário de 24,8 °C, aproximadamente 2,2 °C acima do mesmo limiar.

Embora a classificação destes fenómenos dependa da persistência de temperaturas elevadas ao longo do tempo, a Marinha destaca que a boia registou um valor máximo instantâneo de 26,1 °C durante o período analisado, ilustrando a magnitude do aquecimento observado.

A monitorização realizada pela rede MONIZEE permite acompanhar a evolução da temperatura da superfície do mar em tempo quase real, contribuindo para a caracterização de eventos extremos no oceano costeiro português, lê-se na nota.

A Marinha Portuguesa conclui que a informação recolhida é considerada “relevante para a vigilância ambiental, para o conhecimento da variabilidade térmica do oceano e o apoio a atividades que dependem das condições do mar”.

Temperatura do mar ao largo de Faro atingiu 26,1 graus Celsius. Registadas duas ondas de calor marinhas
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