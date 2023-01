TAP avança com nova ronda negocial para tentar travar greve

São os últimos esforços para evitar um rombo nas contas de 68 milhões de euros. Depois de os tripulantes de cabine terem voltado a chumbar ontem a nova proposta da TAP para um acordo de empresa (AE), a transportadora avançou com uma nova ronda de negociações com Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) ainda durante a tarde desta quinta-feira. As duas partes estiveram reunidas no final do dia e está agendado para esta sexta-feira, 20, um novo encontro, informou o SNPVAC.

"Decorreu ontem, ao final do dia, mais uma ronda negocial entre a Administração e a Direção do SNPVAC, de modo a tentar solucionar o diferendo que nos separa. Nessa reunião, a Direção do Sindicato explanou, de forma detalhada, a enorme insatisfação dos nossos Associados, bem expressiva perante o resultado final", informa a estrutura sindical num comunicado interno a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

O sindicato, liderado por Ricardo Penarroias explica que foi comunicado à TAP que o documento apresentado "não transmite a confiança necessária para a sua ratificação, em virtude de vários anos de interpretações peregrinas da empresa".

"Esperamos que a administração e a tutela tenham entendido, que o resultado de ontem não advém somente do documento, mas de vários anos de interpretações unilaterais, que quebraram a confiança na administração", adianta a nota.

