Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Subiu para oito número de moradores desalojados após explosão num prédio em Lisboa
Sociedade

Subiu para oito número de moradores desalojados após explosão num prédio em Lisboa

Segundo a Proteção Civil, três desalojados são do imóvel diretamente afetado e cinco do prédio vizinho.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A explosão seguida de incêndio que ocorreu na quarta-feira, 31 de dezembro, num prédio em Alcântara, em Lisboa, deixou desalojadas um total de oito pessoas, três do imóvel diretamente afetado e cinco do prédio vizinho, revelou esta sexta-feira, 2 de janeiro, a Proteção Civil Municipal.

Na quarta-feira, a Proteção Civil Municipal de Lisboa disse que pelo menos três pessoas ficaram desalojadas, admitindo que outros desalojados pudessem ainda ser contabilizados, o que veio hoje a confirmar-se.

O prédio número 14 na Rua Alexandre O’Neill, onde foi registada a explosão, “provavelmente devido a uma fuga de gás”, era ocupado por três moradores, um casal numa fração e uma mulher numa outra, indicou hoje à Lusa o serviço municipal, referindo que todos ficaram desalojados e “todos encontraram alternativa habitacional em casa de familiares”.

Há também cinco pessoas desalojadas do prédio número 12, que tem um total de oito moradores, adiantou a mesma fonte, com base no ponto de situação de hoje quanto a esta ocorrência, acrescentando que três dos desalojados têm alternativa habitacional na rede familiar e os outros dois (mãe e filha) estão alojados numa unidade hoteleira com acompanhamento da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML).

A ocorrência foi ainda sentida no edifício do número 16, com 16 moradores e que foi evacuado por precaução na quarta-feira, mas todos os habitantes regressaram a casa.

De acordo com o ponto de situação de hoje, todo o prédio do número 14 ficou sem condições de habitabilidade, uma vez que o incêndio, após a explosão, “se propagou de forma significativa, tendo provocado o colapso da cobertura e de parte dos pavimentos”.

Apesar de “danos extensos causados pelo incêndio”, a Proteção Civil afastou a existência de perigo quanto à instabilidade estrutural do edifício.

“Não se afigura a existência de risco de colapso estrutural global da estrutura resistente principal dos edifícios observados. Admite-se, contudo, a possibilidade de queda pontual de materiais, associada a elementos construtivos e não estruturais afetados pelo evento, sendo de considerar que, com a normalização das condições térmicas, poderá ocorrer redistribuição de cargas e esforços nos materiais e elementos remanescentes”, expôs.

Relativamente aos edifícios confinantes, a mesma fonte disse que “não se observam danos estruturais significativos suscetíveis de comprometer a sua estabilidade”.

No caso do número 12, o incêndio propagou-se à cobertura, tendo sido consumida parte da estrutura em madeira, situação que determina a falta de condições de habitabilidade, mas não se identificam patologias estruturais relevantes, nomeadamente ao nível dos elementos resistentes, nem indícios de risco estrutural.

Depois deste ponto de situação, encontra-se agendada uma nova vistoria na próxima segunda-feira, pelas 11:00, pelos serviços municipais com a Unidade de Intervenção Territorial Ocidental do município, “em condições mais favoráveis, com vista à reavaliação e confirmação das condições de segurança observadas”.

“Caso não se venha a verificar qualquer alteração de relevo no edificado, não estão previstas outras intervenções”, adiantou a Proteção Civil Municipal.

O alerta para a explosão, seguida de incêndio, foi recebido pelas organizações de socorro às 07:26 de quarta-feira e, segundo o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, o incêndio foi dado como extinto às 08:52, sem registo de vítimas.

De acordo com o ‘site’ da Proteção Civil, a ocorrência mobilizou um total de 74 operacionais, apoiados por 22 veículos.

Subiu para oito número de moradores desalojados após explosão num prédio em Lisboa
Explosão provoca incêndio em prédio de Lisboa
Lisboa
Prédio
Desalojados

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt