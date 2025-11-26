Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ilha Terceira, Açores
Subiu o nível de alerta no sistema vulcânico fissural oeste da ilha Terceira. Está agora em fase de reativação

Ao longo do mês de novembro, a atividade sísmica na ilha açoriana, tem continuado francamente acima dos níveis de referência.
O nível de alerta no Sistema Vulcânico Fissural Oeste da Terceira subiu para V3 (fase de reativação), o mesmo grau atribuído ao vulcão de Santa Bárbara, revelou esta quarta-feira, 26 de novembro, o Instituto de Vulcanologia da Universidade dos Açores.

Segundo um comunicado do Instituto de Vulcanologia da Universidade dos Açores (IVAR), o seu Gabinete de Crise reuniu para avaliar a atividade sismovulcânica na ilha açoriana da Terceira e “manteve o nível de alerta V3 no Vulcão de Santa Bárbara, tendo subido igualmente para V3 o alerta no Sistema Vulcânico Fissural Oeste da Terceira”.

“Ao longo do mês de novembro, a atividade sísmica na ilha, embora de baixa magnitude, tem continuado francamente acima dos níveis de referência, mantendo uma tendência crescente, em particular, no perímetro do Vulcão de Santa Bárbara e no Sistema Vulcânico Fissural Oeste da Terceira, mais concretamente no troço dos Mistérios Negros”, adiantou.

O IVAR indica que tal facto “tem determinado a ocorrência de vários sismos sentidos pela população”.

“No mesmo período, e embora pouco intensa, continuou a registar-se deformação crustal na área onde se desenvolve a crise sismovulcânica”, acrescenta.

Ainda de acordo com a nota, até ao momento “não foram registados sinais sísmicos significativos de origem magmática ou hidrotermal, nem se verificaram quaisquer anomalias ao nível dos gases passíveis de serem relacionadas com a atual crise sismovulcânica”.

Apesar do incremento da atividade sísmica, o Gabinete de Crise do IVAR explica que decidiu manter o nível de alerta V3 no vulcão de Santa Bárbara e elevado para V3 o alerta no Sistema Vulcânico Fissural Oeste da Terceira, pelo facto de “o troço dos Mistérios Negros corresponder a uma zona de fratura onde os dois sistemas vulcânicos se intersetam e comunicam”.

A concluir, o IVAR salienta que “qualquer alteração do padrão de atividade observado poderá conduzir ao ajustamento dos referidos níveis de alerta, pelo que importa continuar a acompanhar a situação através dos canais de proteção civil oficiais”.

Na mesma nota, o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) recomenda que sejam adotadas medidas de autoproteção adequadas à atividade em curso, “para minimizar os riscos decorrentes da eventual ocorrência de um sismo de maior magnitude ou do desenvolvimento de movimentos de vertente ao nível de taludes instáveis e da linha de costa”.

No dia 06 de novembro, o IVAR subiu o nível de alerta do vulcão de Santa Bárbara, na ilha Terceira, para V3.

Desde 24 de junho de 2022 que a atividade sísmica no vulcão de Santa Bárbara, na ilha Terceira, se encontra “acima dos valores normais de referência”, tendo o evento mais energético ocorrido em 14 de janeiro de 2024, com magnitude de 4,5 na escala de Richter.

Em junho de 2024, o nível de alerta subiu para V3, mas voltou a baixar para V2 (sistema vulcânico em fase de instabilidade), em dezembro desse ano, tendo em conta a redução da atividade sísmica e da deformação crustal.

Três sismos sentidos em cerca de duas horas na ilha Terceira nos Açores
