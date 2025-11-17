Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Marquês de Pombal, em Lisboa
Marquês de Pombal, em LisboaFoto: Paulo Spranger / Global Imagens
Sociedade

Empresário norte-americano assaltado com arma de fogo em Lisboa

O CEO de uma empresa do ramo financeiro foi assaltado este domingo à tarde, junto ao Parque Eduardo VII, tendo sido ameaçado por dois homens armados
Margarida Vaqueiro LopesFilipe Alves
A vítima de um assalto à mão armada, que ocorreu este domingo junto ao Parque Eduardo VII, é um empresário americano da área financeira, sabe o DN. O crime ocorreu quando o executivo estava no carro com familiares. Todos residem em Lisboa há vários anos.

O norte-americano preparava-se para estacionar o carro quando terá sido abordado por dois homens, armados, que lhe terão levado um relógio Rolex, segundo a informação avançada também para TVI.

De acordo com a estação de televisão, os autores do roubo terão conseguido fugir, sem serem identificados, em duas motas que utilizaram para o efeito. O jornal 24 horas publicou, entretanto, um vídeo do momento do assalto nas suas redes sociais, em que se vê o empresário a ser abordado, enquanto estava dentro do seu Porsche, pelos dois suspeitos.

*Artigo alterado às 9h24 de dia 18 de novembro, retirando o nome da vítima, a pedido da própria

