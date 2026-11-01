Rossio viveu mais momentos de tensão. Há tendas montadas na Praça D. João I, no Porto

Dez tendas estão desde as 22:30 montadas na Praça D. João I, Porto, cumprindo o aprovado cerca de uma hora antes na assembleia popular, continuando sem estar visível a presença da polícia nas imediações.
Na reunião do movimento pela habitação com as cerca de 2.500 pessoas presentes na praça, foi dito que a PSP não irá intervir na próxima madrugada, uma situação que apenas se poderá verificar depois da 00:30, hora limite para as manifestações.
No local permanecem umas largas centenas de pessoas, dado que, com o avançar da hora e o baixar da temperatura, se tenha apressado a saída de grande parte dos que, que desde as 17:00, encheram a praça da acampada.
Lusa
Os clientes foram libertados e a PSP esteve no local. O suspeito segue no estabelecimento. As imagens das televisões mostram os funcionários do local com medo e a chorar. No Rossio, manifestantes continuam mobilizados.
A loja do McDonalds do Rossio teve de encerrar as portas, deixando clientes presos. A confusão aconteceu após um petardo rebentar perto do local, com manifestantes indo atrás de um homem que alegadamente foi o autor do princípio de confusão. Há suspeitas de que seja um agitador ou um polícia à paisana. A PSP foi acionada e os porta-vozes do protesto apelam para a calma.
As cerca de 2.500 pessoas concentradas na Praça D. João I, no Porto, aprovaram hoje por maioria prosseguir com a acampada esta noite, com recurso a tendas, tendo afirmado saber que a PSP não irá intervir na próxima madrugada.
"Montar as tendas não significa que vão ficar montadas a noite toda. A tenda é um símbolo. Eles podem vir aqui e dizer que temos que desmontar as tendas e aí vamos votar", foi afirmado pela mesa da assembleia.
A decisão ocorre depois de, na última madrugada, a terceira carga policial desde 15 de outubro ter acabado, mais uma vez, com o protesto pacífico naquela praça da baixa portuense.
Na reunião, o movimento anunciou ter contabilizado 35 feridos ligeiros e quatro graves, para além de sete detidos, em resultado da carga policial, tendo sido aprovado um voto de repúdio.
Lusa
Henrique Blanc, da Acampada do Porto, revelou hoje à Lusa que, no contacto hoje recebido, foi informado de que o Presidente da República está disposto a reunir com eles para discutir as propostas do movimento e os últimos acontecimentos.
Em declarações à Lusa, em que precisou o anúncio feito pouco antes à assembleia popular a decorrer na Praça D. João I, em que disse ter sido contactado pela Casa Civil da Presidência da República para uma reunião, o porta-voz revelou ser António José Seguro quem quer reunir com eles.
“Claro que foi uma proposta recebida de muito bom agrado da nossa parte, mas que ainda irá ser discutida por nós todos, de forma democrática, como tem sido tudo até este momento”, disse.
Questionado se a Acampada de Lisboa foi também contactada pela Casa Civil, Henrique Blanc afirmou desconhecer, admitindo, contudo, que tal possa acontecer dada a “disponibilidade demonstrada pelo Presidente da República”.
Ainda sobre o convite, o porta-voz sublinhou a recetividade recebida, afirmando que o “objetivo deles [Presidência da República] é o mesmo que o do movimento (…) não é criar nenhum tipo de conflito ou de litígio, como aqueles que têm acontecido ultimamente, mas sim chegar a um bom tipo de resolução concreta para todo o povo português”.
Lusa
A tensão acabou tão rápido quanto começou. Em minutos, os polícias saíram do Rossio, sob gritos dos manifestantes e o trânsito foi reaberto. Alguns tentaram bater no carro da unidade especial de polícia, mas outros manifestantes, incluindo o deputado Fabian Figueiredo, impediram a provocação. Em minutos, a calmaria voltou ao local.
O deputado único do Juntos Pelo Povo na Assembleia da República, Filipe Sousa, enviou uma carta ao primeiro-ministro propondo 30 dias para negociar um compromisso nacional de emergência para resolver a crise da habitação.
Em comunicado, o deputado considera que a crescente contestação nacional não pode ser apenas avaliada como “um problema de ordem pública quando na sua origem estão dificuldades que atingem milhares de portugueses”, nomeadamente as rendas incomportáveis, falta de casas e os baixos salários dos jovens.
“A falta de habitação não se resolve com polícia. Resolve-se com política de habitação”, declara Filipe Sousa citado no documento.
Defendendo que os “atos de violência devem ser tratados nos termos da lei”, o deputado madeirense rejeita igualmente que os cidadãos que “se manifestam pacificamente sejam tratados como desordeiros e um problema para a segurança”.
Este deputado nacional considera ser também “injusto colocar os agentes da PSP na linha da frente de um problema que cabe ao Governo e ao Parlamento resolver”.
Face ao atual problema, na carta enviada a Luis Montenegro, Filipe Sousa indica cinco compromissos, começando pela “convocação, no prazo máximo de 10 dias, de uma Mesa Nacional para a Habitação, juntando Governo, partidos com representação parlamentar, municípios, Regiões Autónomas, associações de inquilinos e proprietários, cooperativas e movimentos ligados à habitação”.
Outra medida proposta é a “reavaliação das matérias mais contestadas da reforma do arrendamento, procurando proteger os inquilinos sem retirar segurança aos proprietários”.
O JPP exige ainda que o Governo promova a realização de um “levantamento dos imóveis públicos vazios, devolutos ou subutilizados e diga quantas habitações podem ser criadas, onde, com que investimento e em que prazo”.
Lusa
A Acampada do Porto pela habitação anunciou hoje ter sido contactada pela responsável da Casa Civil da Presidência da República para uma reunião, anunciou, pelas 20:20, um elemento do movimento.
O anúncio foi feito no início da Assembleia Popular, com o elemento a dar conta do interesse da casa civil em “discutir as propostas do movimento”, frase que foi recebida com palmas das cerca de 2.500 pessoas presentes na Praça D. João I.
O contacto da Presidência da República ocorre horas depois da terceira carga policial sobre os elementos do movimento, que na última madrugada deixou vazia, novamente, a praça que serve de luta do movimento desde 10 de outubro.
Lusa
Pouco depois das 20:30, a tensão voltou ao Rossio. A PSP começou a multar condutores que passavam a buzinar no local. O repórter da RTP, João Costa Campos relatou que, ao perguntar a um polícia sobre a multa, levou como resposta "você não tem nada a ver com isso, vá confirmar com os condutores". O dispositivo policial foi reforçado com a brigada de intervenção e manifestantes gritam palavras de ordem e o trânsito foi cortado.
Porta-vozes da manifestação chamaram a atenção para o facto de, quando ocorrem jogos de futebol, buzinas são comuns, mas não levam multas. "A buzina não põe ninguém em perigo", disse uma das manifestantes a jornalistas.
A embaixada dos Estados Unidos em Lisboa emitiu hoje um alerta de segurança a recomendar precaução aos cidadãos norte-americanos devido aos protestos contra a crise da habitação em Lisboa e Porto.
"Protestos e manifestações sobre habitação e custo de vida estão a ocorrer em Portugal, incluindo Lisboa e Porto. Grupos apelaram à continuação dos protestos e, recentemente, a polícia respondeu com métodos de controlo de multidões, incluindo gás lacrimogéneo”, refere na mensagem a representação diplomática dos EUA em Lisboa, publicada na rede social X.
A embaixada alerta que os percursos das manifestações são sujeitas a autorização, mas “podem haver mudanças de última hora” e “podem ocorrer protestos fora das rotas planeadas”.
Na mensagem, a embaixada recomenda aos cidadãos norte-americanos que evitem a Praça do Rossio, em Lisboa, e a Praça Dom João I, no Porto. Pede ainda atenção e cautela na proximidade de grandes aglomerações ou protestos e que se acompanhe a situação através da imprensa local.
A Polícia de Segurança Pública (PSP) garante ter imagens de videovigilância de três agentes à paisana a serem agredidos a soco e pontapés por vários indivíduos, no Porto, e sofrido ferimentos que necessitaram tratamento hospitalar.
Em resposta a questões colocadas pela Lusa, a PSP esclareceu que foi solicitada a preservação das imagens de videovigilância do espaço público na zona onde ocorreram as agressões, com vista ao apuramento integral dos factos.
Segundo a polícia, os três agentes foram agredidos com socos e pontapés em várias partes do corpo, tendo as agressões continuado mesmo quando se encontravam caídos no chão e depois de se conseguirem levantar.
A PSP explicou ainda que as agressões “ocorreram sensivelmente em simultâneo” com os acontecimentos registados em imagens divulgadas publicamente, nas quais é possível ver um agente isolado com uma arma de fogo na mão.
De acordo com a polícia, os quatro agentes integravam a mesma equipa e, “quando foram identificados como elementos policiais, vários manifestantes correram na sua direção, obrigando-os a fugir para tentarem proteger-se das agressões”.
“O uso passivo da arma de fogo por um dos polícias de forma dissuasora terá evitado ser agredido, tal como foram os três outros polícias que compunham a equipa”, explicou a PSP.
A polícia acrescentou que, nas imagens divulgadas pelo CCCV (Centro de Comando e Controlo de Videovigilância), são visíveis as agressões de que os agentes foram alvo.
Relativamente aos ferimentos, a PSP indicou que um dos agentes sofreu lesões na grelha costal, mãos, costas e braço esquerdo, na sequência dos pontapés de que foi vítima.
Um segundo polícia sofreu lesões na grelha costal, bacia e costas, enquanto o terceiro apresentou ferimentos no joelho e tornozelo direitos. Os três agentes receberam tratamento numa unidade hospitalar e tiveram posteriormente alta médica. Estes três agentes integram o grupo de 13 agentes da PSP feridos, todos no Porto, sendo os restantes da polícia de intervenção.
A arquiteta Helena Roseta apontou hoje falhas ao funcionamento do Estado de direito na sequência das intervenções policiais nos protestos pelo direito à habitação das últimas semanas, e agradeceu aos manifestantes após mais uma “noite sombria”.
“Se fossem cumpridas as regras do Estado de direito, estas questões da legitimidade e da legalidade resolviam-se em tribunal e não à bastonada”, afirmou a arquiteta e autora da Lei de Bases da Habitação.
Helena Roseta voltou hoje a participar nos protestos pelo direito à habitação em Lisboa, na Praça Dom Pedro IV, e deixou críticas à atuação policial nas acampadas do Porto e de Lisboa na madrugada de sábado para hoje.
Depois de, há uma semana, a PSP ter dispersado as acampadas pelo direito à habitação nas duas cidades, numa intervenção que culminou em cargas policiais, o cenário repetiu-se na última madrugada, provocando mais de duas dezenas de feridos entre manifestantes e polícias.
Descrevendo uma “noite sombria”, Helena Roseta considerou que “a polícia não tem de ser mediadora entre os cidadãos e as suas manifestações”. “Quem tem de mediar é o poder político e os representantes que nós elegemos, e não estão a fazê-lo”, acrescentou, em declarações à RTP.
Lusa
A assembleia popular da acampada de Lisboa de hoje terminou cerca das 19:00, depois de pouco mais de uma hora de microfone aberto perante milhares de pessoas que se juntaram no Rossio. Testemunhos de violência pessoal, apelos à luta pelo direito à manifestação e algumas intervenções da organização da acampada de Lisboa marcaram cerca de uma hora e meia de microfone aberto.
Uma das responsáveis da organização, já numa das intervenções finais, responsabilizou diretamente o primeiro-ministro, Luís Montenegro, "pela escalada de violência nestes protestos", e pelos feridos.
"Quanto mais nos agridem mais nós voltamos em força. (...) Temos um Governo cobarde que procura atrair a violência para um processo pacífico. Não nos vergamos", afirmou. "Montenegro, és responsável direto pela escalada de violência nestes protestos. Pelos feridos. Mostra a cara", disse, ao microfone.
Depois do encerramento da assembleia popular, sem votações de medidas nem iniciativas, os milhares de pessoas que se encontravam no Rossio começaram a desmobilizar, mas permanecendo uma parte para o concerto da orquestra da acampada que deve começar pelas 19:30.
Hoje ainda haverá cantina popular. Na segunda-feira volta a reunir-se a assembleia popular da acampada de Lisboa no Rossio pelas 21:00.
Lusa
A agência Lusa avança que a secretária de Estado da Habitação está disponível para se reunir com as organizações das acampadas. “Claro que sim, que estou, estive e estarei disponível para reunir com todos”, disse Patrícia Gonçalves Costa, mencionando que já teve mais de três centenas de reuniões com várias entidades.
Sobre a política de habitação, resumiu que é preciso o apoio de todos. “Acredito que a política pública de habitação, dada a sua abrangência, tem que ser feita com todos, e nós não fazemos normativa e não fazemos política pública fechados no gabinete sozinhos”, prosseguiu a secretária de Estado.
Patrícia Gonçalves Costa elencou as medidas do Governo. "Aumentar a oferta pública, criar capacidade no setor da construção, de industrialização para respondermos ao desafio que temos em mãos, inovação nos métodos construtivos e resolvermos também toda esta urgência, enquanto estas casas não estejam no mercado, termos todos os mecanismos do suporte àqueles que são mais vulneráveis”.
A canção “A formiga no carreiro”, de José Afonso, foi um dos temas interpretados hoje à tarde na Praça do Giraldo, em Évora, considerada a ‘sala de visitas’ da cidade, num protesto pelo direito à habitação.
Este e outros temas de música de intervenção portuguesa foram interpretados pelo coro “Vozes de Abril”, dirigido pela cantora Mara e formado por cantores amadores de diferentes gerações, a que se juntaram os manifestantes.
O protesto, decidido na assembleia popular realizada na sexta-feira, arrancou às 16:30 e, durante uma hora e meia, ouviram-se canções e palavras de ordem, como “tem gente sem casa e casa sem gente” ou “o povo unido jamais será vencido”.
Sob o olhar atento de dois agentes da PSP, os manifestantes montaram uma tenda e caixas de cartão imitando casas e alguns empunhavam cartazes com mensagens como “Não à violência, sim ao diálogo” e “Encostem-me à parede por pedir habitação”.
Lusa
António Filipe, do PCP, defendeu hoje que "se justificaria uma intervenção mais decidida" do Presidente da República além dos esclarecimentos sobre as cargas policiais na última madrugada e que o parlamento "não pode fingir que isto não aconteceu".
"Creio que se justificaria uma intervenção mais decidida do Presidente da República (PR)", disse António Filipe, membro do comité central do PCP na praça do Rossio, em Lisboa, onde milhares de pessoas voltaram hoje a reunir-se pelo direito à habitação numa assembleia popular que hoje também protesta contra a carga policial contra os manifestantes da última madrugada.
António Filipe sublinhou que ninguém discorda de António José Seguro quando pede consensos e se manifesta preocupado, mas considera insuficiente pedir esclarecimentos detalhados sobre a última noite.
"Eu não percebo qual é a parte que o PR ainda não percebeu relativamente àquilo que vimos ontem. Creio que estando em causa de facto o funcionamento da democracia, tal como a entendemos, tal como foi conquistada no 25 de Abril, justificar-se-ia uma atuação mais enérgica, uma palavra que isto não pode acontecer", disse.
Lusa
O presidente do Chega acusou hoje o primeiro-ministro de "total inépcia" a lidar com o tema da habitação permitindo que se gerasse "uma questão de ordem pública", e defendeu que são necessárias "propostas de emergência".
Em conferência de imprensa, na sede do Chega, em Lisboa, André Ventura pediu ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, que "fale ao país sobre a habitação, anuncie medidas para a habitação" e referiu que o seu partido apresentará na próxima semana um conjunto de medidas para este setor.
O presidente do Chega rejeitou a ideia "de egoísmo, de falta de empatia e de não saberem o país em que vivem" por parte dos manifestantes pelo direito à habitação, e contrapôs: "Eles sabem o país onde vivem. É Luís Montenegro que não sabe o país onde vive".
Lusa
Os manifestantes esperam que o protesto desta noite decorra sem violência.
“Os lamentáveis acontecimentos que, mais uma vez, ocorreram esta madrugada na cidade do Porto, obrigam-nos – a todos - a um caminho de diálogo construtivo que permita conciliar o indiscutível direito à manifestação com o civismo e respeito pela lei que deve reger um Estado de Direito democrático”, lê-se no email do autarca.
A mensagem eletrónica de Pedro Duarte termina com o autarca a expressar o desejo de que os membros da acampada aceitem o convite, ficando a aguardar pela confirmação.
O presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, convidou hoje os membros da Acampada pela Habitação no Porto para uma reunião na terça-feira, a fim de debater a possibilidade da existência de acampamentos ocasionais.
Na comunicação, a que a Lusa teve acesso, o autarca portuense assinala a disponibilidade para se reunir com “uma delegação de participantes nas manifestações sobre o problema da habitação” e que a reunião poderá ter lugar às 18:00, nos Paços do Concelho.
Pedro Duarte revela, para essa reunião, a disponibilidade para abordar, entre outros temas, a compatibilização do direito à manifestação com a disponibilidade dos espaços urbanos (designadamente, em período natalício) e com a possibilidade da existência de acampamentos ocasionais.
Lusa
Imagens dos vários canais televisivos feitos por drone mostram como o Rossio está repleto de manifestantes. Já são mais de 20 dias seguidos de protestos nas ruas, pela habitação e contra a violência policial.
A CNN Portugal avança que a PSP encontrou quatro cocktails molotov no Rossio. Os quatro engenhos incendiários terão sido abandonados durante a fuga dos manifestantes na madrugada, após a carga policial que desmobilizou o acampamento.
Centenas de pessoas estão hoje reunidas na praça do Rossio para nova concentração pelo direito à habitação, convocada pela acampada de Lisboa após a carga policial na última madrugada.
Convocada para as 17:00, à praça, cerca de 25 minutos após a hora marcada, continuavam a chegar pessoas para participar no protesto. Muitos cartazes e música marcam o ambiente no Rossio. A assembleia popular iniciou-se pelas 17h30.
"A acampada de Lisboa resiste", disse aos microfones, a abrir a assembleia popular, Sofia, uma representante da organização. A representante rejeitou o epíteto de "arruaceiros" e sublinhou o caráter pacífico das manifestações e dos manifestantes.
Responsabilizou ainda "por esta crise" o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o ministro da Administração Interna, Luís Neves, insistindo na necessidade de revogar a lei das rendas. "A luta continua" e "o povo unido jamais será vencido" foram as palavras de ordem que os manifestantes entoaram em uníssono a seguir a esta intervenção.
A assembleia popular prossegue com "microfone aberto" e inscrições estão abertas a todas as pessoas que queiram participar.
Lusa
Em declarações na sede do Chega, André Ventura culpou a imigração pela crise que Portugal na habitação. "O resultado está à vista. Hoje nem a classe média consegue ter casa”, declarou.
O líder do partido atirou culpas ao PS. “O PS parece que não tem nada a ver com isso” por “deixar entrar sem controlo milhões de imigrantes em Portugal".
Cerca de mil pessoas estavam, pelas 17:00, na Praça D. João I, no Porto, um espaço onde a essa hora se ouvia uma banda, se imprimiam serigrafias e havia crianças no chão a desenhar casas.
Num cenário bem diferente do que sucedeu 13 horas antes, quando uma nova carga policial afastou a Acampada pela Habitação do seu espaço de manifestação, o ambiente era bastante descontraído a aguardar pela concentração anunciada pelo movimento para as 17:00. Não é visível a presença nem de agentes da PSP nem da Polícia Municipal.
A união de três estúdios de serigrafia do Porto ocupa um espaço lateral da praça, imprimindo a azul, cor-de-rosa e azul imagens de casas com a frase Acampada Porto 2026 para oferecer a quem se deslocar à praça, contou uma das funcionárias.
“Ao todo vamos imprimir 500 serigrafias”, disse ainda, enquanto outra levava as já prontas para colocar no chão e, quem quisesse, recolher sem custos.
Com as laterais da praça cheias de pessoas sentadas e em pé, os cartazes retirados de madrugada antes da investida policial regressaram ao seu lugar, sendo visível outras lutas entre as mensagens desenhadas no cartão, lendo-se, num deles “Resíduos da Mina de Covas do Barroso pode poluir o rio Douro”.
Lusa
Ao cair da tarde o número de pessoas no Rossio aumenta. Uma concentração foi marcada para iniciar às 17:00. Um palco com microfone foi montado. No Porto, a Praça Dom João I também está repleta de apoiantes pela habitação e contra a violência policial.
A advogada Carmo Afonso, que defende arguidos detidos durante as intervenções policiais e presta apoio jurídico ao movimento da acampada, acusa o Governo de estar a promover uma escalada de violência com as operações realizadas no Rossio, em Lisboa, e no Porto.
No X (antigo Twitter), fez um relato. "Posso dizer-vos que as ações – na verdade, cargas – policiais no Rossio e no Porto não tiveram a ver com o incumprimento da lei por parte dos manifestantes", afirma, considerando que as intervenções também não tiveram como objetivo silenciar os protestos ou demonstrar uma posição de força.
Na sua avaliação, as cargas policiais resultam de ordens do Governo e têm um objetivo: "escalar a violência" e levar os manifestantes a reagir de forma a corresponder à imagem que, acusa, tem sido construída sobre o movimento, associando-o à extrema-esquerda e a comportamentos agressivos.
Carmo Afonso considera que os manifestantes não devem ceder a essa estratégia e defende que a continuidade dos protestos de forma pacífica deve passar a ser um imperativo. "A continuação e reforço de uma postura pacífica é uma vitória para o movimento", sublinha.
A advogada apela ainda à participação de mais pessoas nas manifestações, defendendo que a diversidade dos participantes é importante para contrariar a ideia de que os protestos são protagonizados por uma minoria de agitadores. "A vossa presença faz falta", afirma.
Carmo Afonso critica também o que considera ser uma inversão de responsabilidades na atuação policial. "À polícia são admitidos excessos, aos manifestantes não", observa, defendendo que as forças de segurança deveriam proteger quem se manifesta por uma causa justa, em vez de atuarem como "uma guarda do Governo".
Na sua perspetiva, cabe agora aos próprios manifestantes garantir que os protestos não descambem. "Quem terá de manter a ordem são os manifestantes", afirma, considerando que só uma decisão firme de continuar a luta pacificamente permitirá manter a discussão sobre a crise da habitação na agenda pública. "É nessa decisão firme que assenta a única possibilidade de se discutir o tema da habitação. E isto, garanto-vos, o Governo não quer fazer", conclui.
estive nas negociações com a PSP q precederam as duas últimas intervenções policiais. a condição da PSP, para não avançar sobre os manifestantes, era a remoção das tendas do rossio. as ordens q precederam as ações policiais tb visavam as tendas.— carmo afonso (@carmoafonso) November 1, 2026
vamos lá então falar sobre tendas
O grupo parlamentar do PCP requereu hoje a realização de um debate parlamentar de urgência sobre a atuação policial na madrugada de 01 de novembro em Lisboa e no Porto, que disse estar a gerar "enorme indignação".
"Não obstante o decurso do processo de especialidade do Orçamento do Estado, a Assembleia da República deve assumir as suas responsabilidades de fiscalização da atividade do Governo, em particular, face a uma situação que está a gerar uma enorme indignação na sociedade portuguesa", argumentou o PCP, numa nota divulgada à imprensa.
Nesse sentido, e perante a "gravidade dos acontecimentos", o PCP requereu ao presidente da Assembleia da República a marcação de uma "conferência de líderes para a convocação de uma reunião plenária e agendamento de um debate de urgência sobre a atuação policial na madrugada de 01 de novembro em Lisboa e no Porto".
Para o PCP, a "gravidade dos acontecimentos exige esclarecimentos e o apuramento das responsabilidades políticas da ação repressiva em curso" e exige que a Assembleia da República "não permaneça indiferente ao ocorrido".
Lusa
Vinte e cinco pessoas foram assistidas na sequência das acampadas pelo direito à habitação em Lisboa e Porto, das quais nove foram transportadas para unidades hospitalares, revelou hoje à Lusa o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).
Segundo o INEM, em Lisboa nove pessoas foram assistidas, três das quais transportadas ao Hospital de São José, enquanto no Porto foram 16 pessoas assistidas, sendo que destas seis foram levadas para o Hospital de Santo António. “Todos os feridos, em Lisboa e no Porto, foram classificados como ligeiros”, adiantou o INEM.
Ainda segundo o INEM, os seus elementos no Posto de Comando em Lisboa compreendiam “dez meios de Suporte Básico de Vida, um meio de Suporte Imediato de Vida, dois motociclos de emergência e uma equipa médica de apoio às forças de segurança”.
Já no Porto, estavam “quatro meios de Suporte Básico de Vida, um meio de Suporte Imediato de Vida e uma equipa médica de apoio às forças de segurança”. A Unidade Local de Saúde de São José adiantou à Lusa que deram entrada no Hospital de São José cinco feridos na manifestação em Lisboa e que todos já receberam alta.
Lusa
A Amnistia Internacional manifestou-se este profundamente preocupada com a atuação das forças policiais durante as manifestações pela habitação. Em comunicado, a organização denuncia" o uso excessivo e desproporcionado da força contra manifestantes pacíficos" em Lisboa e no Porto.
"Uma semana depois, mais cargas policiais. A polícia carregou novamente sobre manifestantes pacíficos, em Lisboa e no Porto. Mais feridos, mais detidos", afirma a organização, que considera ter voltado a assistir ao uso excessivo da força por parte das autoridades.
A Amnistia Internacional recordou que o direito à manifestação deve ser garantido e que os protestos têm como objetivo exigir medidas urgentes para responder à crise da habitação. "A resposta da polícia, com bastonadas e força excessiva, está a causar danos físicos e hospitalizações. Esta resposta é uma escolha. Pode, e tem de ser parada pelas autoridades portuguesas", vincou João Godinho Martins, diretor-executivo da Amnistia Internacional – Portugal, citado no comunicado.
A organização revelou ainda que voltou a ter observadores no protesto realizado em Lisboa e que continua a documentar situações de alegado uso excessivo da força policial. Segundo João Godinho Martins, a Amnistia Internacional vai contactar "com urgência" o ministro da Administração Interna, Luís Neves, para transmitir as informações recolhidas sobre possíveis violações de direitos humanos e exigir a adoção imediata de medidas que garantam o respeito pelo direito de manifestação.
João Almeida, deputado do CDS-PP, começou por dizer em conferência de imprensa que reconhece o problema da habitação. "A causa da habitação é, certamente, uma causa legítima. Há muitos portugueses que, neste momento, sofrem para encontrar uma habitação e para poder pagar as suas rendas". "Não é um problema de agora, mas é um problema que merece atenção. Desde logo tem merecido a atenção deste Governo", acrescentou.
Manifesfou respeito por quem esteve de "forma tranquila e pacífica" na rua. "É por isso que as manifestações participadas de ontem merecem a atenção do CDS e merecem também o respeito pelos milhares de manifestantes que estiveram na rua durante a tarde, de forma tranquila e pacífica", defendeu.
No entanto, declarou que "coisa diferente é o que depois se passa à noite e já não é a primeira vez. Com a ocupação ilegítima do espaço público. Com danificação de património público e de património privado".
O deputado condenou a violência dos manifestantes que agiram com agressividade. "Houve apelos à violência. Apelos a que se acabasse com a polícia, que se acabasse com os tribunais e que se acabasse até com os mídia. Isso não é aceitável num Estado de direito", definiu.
De acordo com o parlamentar, "a polícia agiu com ponderação, durante quatro horas respeitou tudo aquilo que a lei e as diretrizes implicam, o diálogo, a tentativa de dissuasão dos manifestantes e o apelo a que se cumpra a lei". Porém, "depois disso é que ocorreu a intervenção, ocorreu a intervenção perante a desobediência e o radicalismo daqueles que não acataram as instruções da polícia e que agrediram, inclusivamente, esses agentes que estavam no terreno", afirmou.
João Almeida ainda deixou uma palavra aos polícias. "Temos de dar também uma palavra aos polícias e às suas famílias. Os polícias são também pessoas. Têm as suas famílias em casa a ver estes acontecimentos, preocupados com a sua integridade física e também com o cumprimento daquilo que é a missão que estão a desempenhar", defendeu.
O deputado também manifestou "muita preocupação" sobre as declarações de José Luís Carneiro. "Vemos com muita preocupação a reação do Secretário-Geral do Partido Socialista. José Luis Carneiro fez parte de um Governo que agravou substancialmente o problema da habitação em Portugal. Tem, portanto, responsabilidades diretas naquilo que vivemos neste momento", criticou.
"Foi Ministro da Administração Interna e durante o tempo em que foi Ministro da Administração Interna as polícias tiveram intervenções em tudo semelhante àquilo que aconteceu esta madrugada. E, portanto, não pode ser irresponsável e não pode negar agora aquilo que defendeu no passado", acrescentou.
Deixou mais críticas ao PS. "O Partido Socialista quer ser alternativa. Mas se fosse alternativa nestes termos ia ficar refém da extrema-esquerda, refém da rua, sem qualquer autoridade e sem qualquer rumo político. É importante esclarecer se é só isso que o Partido Socialista tem para oferecer aos portugueses", definiu.
Às 17:00, manifestantes estarão reunidos novamente no Rossio, em Lisboa. Além da habitação, o grupo vai protestar contra a violência policial, na sequência da atuação da PSP durante a madrugada. No Porto, no mesmo horário, a Acampada Porto reúne-se na praça Dom João I.
O subsecretário-geral das Nações Unidas e antigo ministro do PSD Jorge Moreira da Silva voltou hoje a condenar a intervenção policial sobre manifestantes pelo direito à habitação, considerando-a injustificável.
Numa mensagem na rede social X, Jorge Moreira da Silva repetiu a posição que tinha assumido em 25 de outubro em relação a anteriores cargas policiais sobre manifestantes.
"Repito, infelizmente", escreveu o antigo candidato à liderança do PSD, remetendo para a sua mensagem de 25 de outubro: "Esta carga policial contra protestos pacíficos de jovens em Lisboa e no Porto, além de injustificável à luz da tolerância, da empatia e dos direitos humanos, é um tremendo erro dos decisores. É disto que se alimenta o populismo, a radicalização e a descrença na política".
Repito, infelizmente. https://t.co/xCCUYaT7Ra— Jorge Moreira da Silva (@jmoreiradasilva) November 1, 2026
Ao DN, o deputado Paulo Muacho, do Livre, anunciou que o partido vai em busca de "instâncias internacionais" sobre o que está a acontecer em Portugal. "Estamos a perceber em termos de instâncias internacionais o que é que podemos fazer. Também faremos uma exposição ao Comissário dos Direitos Humanos do Conselho da Europa", declarou o parlamentar.
Segundo Muacho, a jurisprudência está ao lado dos manifestantes. "Em termos internacionais, a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos é muito, muito clara a este tipo de situações. há vários casos semelhantes. A jurisprudência do Tribunal Europeu não está do lado do Governo na intervenção que está a ser feita, muito pelo contrário, do lado do Direito de Manifestação e da tolerância", detalhou.
O deputado do Livre, que acompanhou toda a atuação da PSP até pela manhã, afirmou que "os manifestantes estavam a ser pacíficos e não a criar qualquer tipo de constrangimento maior na ocupação do espaço público". De acordo com Muacho, "ter umas tendas montadas não é esse constrangimento".
O partido também vai buscar reunir-se com o Presidente António José Seguro. "Vamos também tentar novamente falar com o Presidente da República e expor-lhe o que é que aconteceu e aquilo que nós também vimos com os nossos próprios olhos", vincou. Além de Muacho, o partido estava no local com os deputados Isabel Mendes Lopes e Jorge Pinto.
Nas redes sociais, André Ventura mostrou um manifestante vestido de polícia e palhaço para criticar os protestos. "Devia ser pela habitação, devia ser pelas causas do custo de vida, devia ser por aquilo que nos move a todos e é fazer-se de palhaços e a gozarem com a polícia. É isto", resumiu. "Alguém se revê nisto? Alguém pode concordar com isto? Acho que não", questionou.
A legenda "uma causa justa e necessária está a ser desvirtuada por uma minoria de pessoas que querem propositadamente provocar as forças de autoridade e causar desordem" acompanha o vídeo:
Uma causa justa e necessária está a ser desvirtuada por uma minoria de pessoas que querem propositadamente provocar as forças de autoridade e causar desordem. Vejam estas imagens 👇👇👇 pic.twitter.com/urly0nsToZ— André Ventura (@AndreCVentura) November 1, 2026
Os seis manifestantes detidos na madrugada de hoje após intervenção policial contra a Acampada de Lisboa foram libertados com termo de identidade e residência e vão ser presentes a tribunal na segunda-feira, revelou o advogado Ricardo Sá Fernandes.
Os detidos serão apresentados a juiz de instrução criminal na segunda-feira, às 14:00, no Campus de Justiça, em Lisboa, indicou à agência Lusa a defesa dos manifestantes da Acampada de Lisboa. Ricardo Sá Fernandes adiantou que os seis detidos em Lisboa “são jovens”.
Para a defesa dos manifestantes da Acampada de Lisboa, “os únicos autores de crimes nestas circunstâncias são o ministro da Administração Interna, Luís Neves, e o diretor nacional da PSP, Coelho de Moura”.
Lusa
Luís Neves também falou sobre a agressão aos polícias. "Naturalmente, quando a polícia é atacada, quando a polícia é inviabilizada de fazer o seu trabalho, quando há garrafas, quando há sprays, quando há ofensas, quando há objetos que são utilizados, naturalmente, a Polícia não vai poder deixar de fazer a sua missão", sintetizou.
Mais disse que "o Estado, o Governo, as polícias não querem nada disto", em relação à violência. Por fim, terminou as declarações com apoio à PSP. "Quero expressar à Polícia de Segurança Pública total confiança na sua ação (...) desejo um rápido restabecimento dos polícias feridos e também aos manifestantes".
Na visão de Luís Neves, "o que está em causa é a soberania do Estado, o que está em causa é o cumprimento da lei." e que "é na Assembleia da República que toda a legislação de direitos, liberdades e garantias é aprovada, não é uma Assembleia popular que se vai substituir o povo".
"O povo vota, escolhe os seus eleitos que estão no Parlamento e é ali que tudo deve ser discutido. Por isso, não é apenas uma pequena parte que põe em causa o cumprimento da lei que vai desvirtuar todo este quadro democrático que aqui está", acrescentou.
Mais explicou que "quando uma polícia entra num determinado cenário, o que procura é que o cidadão compreenda essa ação, compreenda essa atuação, não pode haver bloqueios àquilo que é a firmeza do Estado". Como resultado, "é evidente que depois, numa atividade mais musculada, acontece o que deveria acontecer, que são feridos".
Ainda de acordo com o ministro, a PSP tem autonomia nas ações. "Mau seria, que num país tivesse que haver uma decisão política para que uma polícia cumprisse a lei", sintetizou. "A Polícia de Segurança Pública tem autonomia técnica, tática, operacional, para fazer cumprir a lei".
Citou que as imagens mostram a tentativa de diálogo antes da violência. "É isso que também as imagens mostram, sempre mostraram, diálogo, paciência, demora, muito tempo de espera, para que as pessoas, como aconteceu no passado no Porto, pudessem compreender (...) ninguém pode negar que a Polícia de Segurança Pública fez este enorme esforço".
Luís Neves afirma que "ninguém fica feliz e satisfeito" com o que se viu nos confrontos da madrugada no Porto e em Lisboa. "Ninguém fica satisfeito com imagens destas que acabam por chocar. Há uma tristeza relativamente a este tipo de factos, a estas ocorrências", começou por dizer.
Antes de falar mais sobre a violência, o ministro da Administração Interna (MAI) abordou a questão política. "Este Governo tem estado e está muito disponível para escutar toda a sociedade civil, todas as propostas que vão ao encontro de soluções que satisfaçam estas reivindicações. A senhora secretária de Estado da Habitação está, repito, já o disse mais do que uma vez, de uma forma global, o Governo está totalmente disponível para, de uma forma organizada, escutar, juntamente com a sociedade civil, ideias que contribuam para resolver o problema da falta de habitação."
Em relação à atuação da PSP, reiterou que "ninguém gosta de ver estas imagens que aqui estão" e voltou a sublinhar que o "direito à manifestação é um direito constitucional".
O ministro divide os manifestantes em dois grupos, aqueles que acatam as ordens policiais e aqueles que não as cumprem. "Como todos já perceberam, houve momentos em que as pessoas permitiram que o trabalho das autoridades fosse feito e há outros momentos em que isso não tem sido possível. Há, de facto, até confrontação daqueles que devem cumprir a lei com as autoridades do Estado", defende.
O DN confirmou com fonte oficial do MAI que o ministro Luís Neves vai prestar declarações à imprensa dentro de momentos.
O líder do PS, José Luís Carneiro, faz uma declaração sobre os últimos acontecimentos. Afirma que o "uso desproporcionado da força é inaceitável". Desafiou o primeiro-ministro Luís Montenegro a convocar o Sistema de Segurança Interna (SSI) e os representantes do Parlamento para o "escrutíno" da situação. Insiste ainda em "deixar cair a lei das rendas" e afirma que as manifestações são motivadas por uma causa legítima em prol da habitação.
Reitera que o PS "sempre estivemos do lado das sluções que garantam a paz social". Reafirma que a "saída só pode ser saída e nunca uma saída policial". Carneiro afirma ter "intenção" de falar com o Presidente António José Seguro sobre o tema.
O dirigente socialista acusou o Governo de ter estabelecido, desde o início, “um padrão de resposta às manifestações assente no exercício da autoridade policial, em detrimento de uma solução política, contribuindo para o agravamento da situação”.
“A saída para esta crise só pode ser uma saída política e nunca uma saída policial pode resolver o assunto”, afirmou, apelando ao Governo para alterar a sua orientação e evitar uma escalada de violência.
Para o líder do PS, “a crise social está relacionada com o aumento do custo de vida e com os custos incomportáveis da habitação”, pelo que defendeu “medidas urgentes para responder às dificuldades das famílias e dos jovens”.
Lusa
O Movimento pela Habitação – Acampada do Porto denunciou uma nova intervenção policial contra manifestantes que protestavam pelo direito à habitação na Praça D. João I. Segundo comunicado partilhado nas redes sociais, esta foi a terceira carga policial desde o início dos 21 dias de protestos, que classificou como "violenta e ilegal".
De acordo o grupo a PSP avançou contra manifestantes que ocupavam pacificamente a praça. O movimento afirma que a intervenção ocorreu enquanto quatro mulheres, identificadas como "mães da acampada", estavam sentadas diante do cordão policial, cantando "Grândola, Vila Morena" e reivindicando o direito a uma habitação digna, acessível e universal.
A organização afirma que a operação deixou 35 pessoas com ferimentos ligeiros e quatro com ferimentos graves. Sete pessoas terão sido detidas, entre elas duas das quatro mulheres que participavam no protesto. O movimento também denuncia a apreensão de materiais dos manifestantes, alegadamente sem a emissão de um auto.
Na mesma publicação, a Acampada do Porto relata ainda episódios de tensão na Praça dos Aliados. Segundo o movimento, dois homens à paisana tentaram provocar confrontos e retirar outros manifestantes do local. A organização afirma que pediu ajuda aos polícias presentes, mas que os agentes recusaram intervir. Um dos homens terá apontado e carregado uma arma de fogo, levando os manifestantes a abandonar a zona.
O movimento acusa as brigadas de intervenção de se terem deslocado posteriormente à Praça dos Aliados para ameaçar e tentar retirar os manifestantes, numa ação que considera uma segunda violação, na mesma noite, do direito de reunião. A Acampada do Porto ainda condenou o que classifica como "terrorismo policial" e "repressão política" e afirmou que continuará a protestar pelo direito à habitação.
O PCP considerou hoje que o Governo PSD/CDS-PP é "o maior fator de instabilidade" para o país e pediu o "apuramento cabal" de responsabilidades políticas pela ação policial contra manifestantes.
Em reação às cargas policiais desta madrugada em Lisboa e no Porto, o PCP afirma, em comunicado, que "o Governo faz uma interpretação restritiva da lei contrária à prática das últimas décadas e à Constituição e dá orientação para a ação repressiva das forças policiais".
"Não são a indignação e o protesto que são ilegítimos, mas sim o Governo que age à margem da lei, da Constituição e de Abril", acrescenta o PCP, que acusa o executivo chefiado por Luís Montenegro de agir "com intolerável prepotência e autoritarismo".
Para o PCP, "o Governo PSD/CDS assume-se cada vez mais como o maior fator de instabilidade, quer para a vida do povo, quer para a situação política e social do país".
O PCP associa "os acontecimentos desta noite em Lisboa e no Porto, a exemplo dos que lhes antecederam nestes últimos dias", a uma "intensificação da ofensiva do Governo PSD/CDS, apoiada por Chega e IL, contra as condições de vida e os direitos dos trabalhadores e do povo".
"Exigindo-se o apuramento cabal das responsabilidades políticas da ação repressiva em curso, o que se impõe são soluções para os problemas, medidas que respondam aos problemas que atingem a vida da maioria do povo, designadamente o direito à habitação", defende o partido.
*Lusa
O Bloco de Esquerda, Livre e PS acompanharam os desenvolvimentos da noite no Rossio.
O Hospital de São José confirma que atendeu cinco feridos, dos quais quatro já tiveram alta. “Recebemos cinco feridos na manifestação, quatro dos quais já tiveram alta hospitalar”, confirmou a fonte da Unidade Local de Saúde de São José à agência Lusa.
A Associação de Dinamização da Baixa Pombalina (ADBP) condenou os atos de violência registados na noite de sábado, particularmente no Rossio e no Mercado da Praça da Figueira. A entidade alerta que a repetição de episódios desta natureza pode comprometer a atividade económica da região e colocar milhares de postos de trabalho em risco.
Em comunicado divulgado esta manhã, a associação manifestou "profunda preocupação" com os comportamentos registados durante os protestos. Segundo a ADBP, manifestantes invadiram o espaço do Mercado da Praça da Figueira, organizado pela própria entidade, e retiraram mesas e bancos das baias.
A situação, afirma, colocou em risco a segurança das instalações, dos comerciantes e da continuidade da atividade do mercado. A associação acrescenta que a intervenção da segurança privada presente no local permitiu evitar consequências potencialmente mais graves.
Embora reconheça o direito à manifestação como um direito fundamental de uma sociedade democrática, a ADBP considera que esse direito não pode justificar comportamentos que coloquem em risco pessoas, bens e atividades económicas.
"É possível defender causas e expressar opiniões sem recorrer à violência, à intimidação ou à destruição do trabalho de quem diariamente contribui para a vida da cidade", defende a entidade.
“O Presidente da República já conversou, hoje de manhã, com Primeiro-Ministro e Provedora de Justiça”, afirma o gabinete da Presidência. Mais cedo, havia sido informado que o chefe de estado solicitou informações "detalhadas" sobre a atuação da PSP na desmobilização das acampadas.
No X (antigo Twitter), a eurodeputada pelo Bloco de Esquerda, Catarina Martins, criticou o Governo. "As manifestações são pacíficas. As cargas policiais injustificadas, desproporcionadas, ilegais. O governo português protege a especulação imobiliária com perseguição, cabeças rachadas, porrada contra quem o desafia o negócio. Não é um governo. É um gangue", vinca.
As manifestações são pacíficas. As cargas policiais injustificadas, desproporcionadas, ilegais. O governo português protege a especulação imobiliária com perseguição, cabeças rachadas, porrada contra quem o desafia o negócio. Não é um governo. É um gangue.— Catarina Martins (@catarina_mart) November 1, 2026
O antigo líder do PS, Pedro Nuno Santos, fez um vídeo no Instagram, onde critica a atuação policial. "Assistimos a mais duas cargas policiais em Lisboa e no Porto sem que a ordem tivesse sido posta em causa pelos manifestantes. Até quando vamos permitir que isto continue a acontecer?", perguntou.
Pedro Nuno Santos afirmou que é preciso ter mais pessoas a lutar. "Há, pelo menos, uma resposta que podemos dar: sermos cada vez mais os que participam nas manifestações pelo direito à habitação mas também pela defesa da nossa democracia e pelo direito de manifestação", apela.
O movimento Acampada de Lisboa vai promover hoje uma concentração no Rossio contra a violência policial e pela habitação, revelando que mais de 30 pessoas ficaram feridas esta madrugada após a carga policial.
“Até ao momento, temos conhecimento de mais de 30 pessoas feridas, 10 das quais hospitalizadas”, informou o movimento Acampada de Lisboa, num comunicado partilhado nas redes sociais, em que expõe “mais violência policial contra quem luta pela habitação”.
Por isso, o movimento vai organizar hoje, às 17:00, no Rossio, uma concentração contra a violência policial e pela habitação.
*Lusa
"Responsabilizamos politicamente o Governo de Luís Montenegro pela repressão policial contra a Acampada de Lisboa. Não aceitaremos que a luta por um direito constitucional seja respondida com violência, detenções e destruição dos nossos espaços de organização coletiva", mais destacam no comunicado.
O grupo ainda pede apoio da sociedade civil. "Apelamos às organizações da sociedade civil, sindicatos, movimentos sociais, associações e a todas as pessoas comprometidas com os direitos fundamentais para que condenem publicamente estas intervenções e manifestem solidariedade com as pessoas feridas e detidas".
Em comunicado partilhado nas redes sociais, o movimento Acampada Lisboa retira que estavam de forma "pacífica" no Rossio. "Reafirmamos que estamos no Rossio de forma pacífica, sem perturbar a ordem pública nem impedir a circulação. É nosso entendimento jurídico, partilhado, segundo a informação de que dispomos, pelo Ministério Público, que a colocação e manutenção de tendas neste contexto não constitui crime. Até ao momento, não nos foi apresentada qualquer fundamentação legal que justifique a sua retirada", afirmam.
"Porque é que pessoas que exercem pacificamente o seu direito de manifestação são recebidas com violência? Porque é que uma estrutura comunitária, construída coletivamente e assente na solidariedade, é tratada como uma ameaça?", questionam.
Um repórter de imagem da CMTV foi hoje agredido à bastonada pela PSP durante a carga policial sobre manifestantes na Praça D. João I, no Porto. A Lusa confirmou no local que o repórter de imagem foi alvo de bastonada enquanto trabalhava, no Porto, durante a carga policial que causou 38 feridos, três deles graves, segundo balanço preliminar da organização.
*Lusa
No Porto, a intervenção policial arrancou pelas 04:32, já depois da unidade cinotécnica ter tirado vários cães de uma carrinha, e entrou por um dos flancos, como há uma semana, para chegar às tendas, entretanto destruídas ou retiradas, com trabalho também de equipas de limpeza da Câmara do Porto. A ação durou cerca de 20 minutos e incluiu, também, uma incursão pelo meio da praça, com um ataque ao cordão de manifestantes presentes.
A polícia recorreu aos bastões e escudos para dispersar os manifestantes, tendo a Lusa presenciado, no local, várias pessoas agredidas com este instrumento e pelo menos um manifestante que sangrava da cabeça, além de várias pessoas caídas e a clamar por assistência médica. Os manifestantes resistiram, gritando que a ação era pacífica, à medida que a força policial avançava com a intervenção, até os empurrar até à Rua Dr. Magalhães Lemos, de onde se deslocaram escassos metros até à Avenida dos Aliados e à Câmara do Porto.
*Lusa
Veja abaixo a fotogaleria, pelas lentes do fotojornalista Gerardo Santos
O advogado Ricardo Sá Fernandes, que representa manifestantes da Acampada de Lisboa, disse hoje que vai avançar com participação criminal contra o ministro da Administração Interna e o diretor nacional da PSP após a carga policial desta madrugada.
“Isto é uma noite negra na história da democracia portuguesa. Isto é absolutamente inultrapassável, intolerável, ultrapassou todos os limites. E, por isso, o ministro e o diretor da polícia podem ter a certeza que terão participações criminais por abuso de poder”, afirmou advogado Ricardo Sá Fernandes.
*Lusa
As sete pessoas detidas na sequência da intervenção da PSP contra a acampada do Porto foram hoje libertadas pelas 07:50, constatou a Lusa no local, e terão de se apresentar segunda-feira em tribunal.
Em declarações aos jornalistas na esquadra da PSP do Heroísmo, no Porto, um dos advogados que representa os manifestantes, Tiago Machado, disse que os detidos, quatro mulheres e três homens, terão de se apresentar às 10:00 no Juízo Local de Pequena Criminalidade no Porto.
“De que são acusados [ainda não sabemos]", disse, apontando que deverá ser por crime de desobediência. Quatro mulheres e três homens foram hoje detidos na sequência dos protestos pela habitação que decorreram no Porto.
*Lusa
Em declarações aos jornalistas na sede da PSP em Lisboa, Sérgio Soares argumentou que o uso da força só aconteceu após os manifestantes atirarem tintas e petardos contra a polícia. Entre os 13 detidos na intervenção policial nas manifestações pelo direito à habitação, o porta-voz da PSP explicou que seis foram detidos em Lisboa e sete no Porto.
Já dos polícias feridos, todos no Porto, 10 eram da polícia de intervenção e três estavam numa unidade à civil. Um quarto polícia desta unidade à paisana no Porto retirou a arma de fogo quando os manifestantes se aproximaram, admitiu Sérgio Soares.
*Lusa
O Presidente da República solicitou informações "com todo o detalhe" ao Governo e Provedoria de Justiça, sobre o que se passou nesta madrugada nas manifestações de Lisboa e do Porto e sobre a situação dos detidos e feridos.
Segundo fonte oficial da Presidência da República, "o Presidente da República solicitou informações e esclarecimentos, com todo o detalhe, sobre o que se viveu esta madrugada nas manifestações em Lisboa e Porto e o que está a passar-se com os manifestantes detidos e com todas as pessoas feridas".
As informações foram solicitadas ao Governo e à Provedoria de Justiça, tendo em conta o acompanhamento feito pelo Mecanismo de Prevenção.
*Lusa
Foi mais uma madrugada de confrontos em Lisboa e no Porto, nas manifestações pela habitação. A Polícia de Segurança Pública (PSP) atuou em simultâneo nas duas cidades para desmobilizar as acampadas, por volta das 4:30.
Pessoas que protestavam foram feridas na sequência na intervenção, com a PSP não avançando, para já, o número total. Do lado da polícia, as autoridades confirmam 13 agentes feridos. "No decurso das intervenções, foram registadas situações de resistência ativa por parte de alguns dos presentes, que dificultaram a atuação policial e o cumprimento das determinações transmitidas", lê-se
No comunicado enviado às redações, a PSP afirma que " a atuação da PSP foi precedida de diligências com vista a promover o cumprimento voluntário das determinações legais, privilegiando o diálogo, a comunicação, a sensibilização e a mediação".
No entanto, "perante a ausência de cumprimento voluntário e a resistência verificada, tornou-se necessária a intervenção policial para assegurar a reposição da legalidade".