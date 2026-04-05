Face ao custo de vida atual, para muitas famílias os cartões de crédito já não são usados para despesas-extra, mas sim para pagar os bens essenciais.
Face ao custo de vida atual, para muitas famílias os cartões de crédito já não são usados para despesas-extra, mas sim para pagar os bens essenciais.Arquivo DN
Sociedade

Sobreviver a crédito: cada vez mais famílias sem outra forma de comprar bens básicos

O crédito, que antes servia para comprar um carro ou fazer obras, passou a manter a luz acesa e o frigorífico abastecido. Entre os novos “trabalhadores pobres” - com emprego e salário fixos, mas sem dinheiro para chegar ao fim do mês -, é comum cada família gerir cinco créditos ao mesmo tempo. A Deco fala numa espiral difícil de travar e recebeu, só em 2025, quase 30 mil pedidos de ajuda por excesso de endividamento.
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