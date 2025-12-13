Sismo de magnitude 4,1 sentido em Viseu

Um sismo de magnitude 4,1 foi registado às 00h38 pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) esta madrugada (13) a sudoeste de Celorico da Beira, e foi sentido por moradores em Viseu e arredores.Testemunhas na região descreveram ao DN vibrações "e um abanar bem". Não há relatos de danos significativos.De acordo com o IPMA, o epicentro do evento ocorreu a uma profundidade de 23 quilómetros.Eventos desta magnitude são habitualmente sentidos numa área alargada, sobretudo se forem rasos, e podem ser seguidos por réplicas de menor intensidade nas horas seguintes.