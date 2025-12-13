Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Sociedade

Sismo de magnitude 4,1 sentido em Viseu

Evento registado às 00h38 a sudoeste de Celorico da Beira; moradores em Viseu e arredores relataram o abalo.
Ricardo Simões Ferreira
Um sismo de magnitude 4,1 foi registado às 00h38 pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) esta madrugada (13) a sudoeste de Celorico da Beira, e foi sentido por moradores em Viseu e arredores.

Testemunhas na região descreveram ao DN vibrações "e um abanar bem". Não há relatos de danos significativos.

De acordo com o IPMA, o epicentro do evento ocorreu a uma profundidade de 23 quilómetros.

Eventos desta magnitude são habitualmente sentidos numa área alargada, sobretudo se forem rasos, e podem ser seguidos por réplicas de menor intensidade nas horas seguintes.

