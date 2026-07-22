Sismo de magnitude 3,7 na escala de Richter registado em Évora
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Sismo de magnitude 3,7 na escala de Richter registado em Évora

Sismo foi sentido em vários concelhos, entre os quais Beja, Arraiolos, Évora, Montemor-o-Novo, Reguengos de Monsaraz, Avis e Elvas, não tendo causado danos pessoais ou materiais, segundo o IPMA.
Susete Henriques
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Um sismo de magnitude 3,7 na escala de Richter foi registado à 01h22 desta quarta-feira, 22 de julho, nas estações da Rede Sísmica do Continente, no concelho de Évora. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o epicentro do abalo foi localizado a cerca de 10 quilómetros a sul de Évora.

Até ao momento, o sismo "não causou danos pessoais ou materiais", tendo sido sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Beja (Beja), Alandroal, Arraiolos, Évora, Montemor-o-Novo, Redondo, Reguengos de Monsaraz (Évora), Avis, Elvas e Sousel (Portalegre).

"Foi ainda sentido com menor intensidade nos concelhos de Ferreira do Alentejo (Beja), Mourão, Portel, Vila Viçosa (Évora), Alter do Chão (Portalegre), Alcácer do Sal e Palmela (Setúbal)", refere o IPMA, em comunicado.

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição". Com uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, percecionando-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", indica o IPMA.  

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