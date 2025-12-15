Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Sismo de magnitude 3,5 na escala de Richter sentido no concelho de Évora
O sismo foi registado à 09h39 desta segunda-feira, 15 de dezembro e o epicentro localizado a cerca de 10 km a sul de Évora, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
Um sismo de magnitude 3,5 na escala de Richter foi esta segunda-feira, 15 de dezembro, sentido no concelho de Évora, sem causar danos pessoais ou materiais, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA adianta que o sismo teve o seu epicentro a cerca de 10 quilómetros a sul de Évora e foi registado à 09:39.

O abalo “não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli modificada) no concelho de Évora”.

Contactado pela Lusa, o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central adiantou à Lusa haver “relatos de vários populares que reportaram aos bombeiros e outros serviços terem sentido o sismo, mas até ao momento não há registo de danos estruturais”.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

A intensidade máxima IV (moderado) e V (forte) da escala de Mercalli modificada significa que a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos, os carros estacionados balançam, janelas e portas tremem e é sentido fora de casa.

De recordar que, na madrugada de sábado (13 de dezembro), um sismo de magnitude 4,1 foi registado às 00h38 pelo IPMA a sudoeste de Celorico da Beira, tendo sido sentido por moradores em Viseu e arredores.

De acordo com o IPMA, o epicentro do evento ocorreu a uma profundidade de 23 quilómetros, tendo sido igualmente sentido em vários concelhos dos distritos de Viseu, Guarda, Aveiro, Castelo Branco e Vila Real.

“Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV/V (escala de Mercalli modificada) no concelho de Covilhã (Castelo Branco)”, destacou o IPMA.

Sismo de magnitude 4,1 sentido nos distritos de Viseu, Guarda, Aveiro, Castelo Branco e Vila Real
