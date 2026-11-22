O exercício Apagão Digital 26, que decorre a 27 de novembro no Campus de Azurém, em Guimarães, vai testar a capacidade de resposta das comunicações de emergência do Estado perante uma situação simulada de falha total dos sistemas digitais. A iniciativa encerra o 4.º SIRESP Bootcamp, dedicado à formação, ao debate e à experimentação tecnológica na área das comunicações críticas, anuncia o Ministério da Administração Interna (MAI), em comunicado.

Com início marcado para as 9h00, o exercício pretende avaliar os procedimentos operacionais do sistema, a utilização de redes e percursos alternativos e a interoperabilidade dos meios disponíveis. Segundo o MAI, "a degradação das comunicações é simulada e a rede SIRESP em produção não será afetada pelo exercício".

Vão participar no exercício a Polícia de Segurança Pública, a Polícia Judiciária, o Batalhão de Sapadores Bombeiros de Braga, o Município de Guimarães, através da Proteção Civil e da Polícia Municipal, o Ministério da Defesa Nacional e a comunidade de radioamadores. Estarão também envolvidas as empresas Airbus, Cellnex, Infinite Foundry, MEO, NOS e Vodafone. O exercício será dirigido pela SIRESP, S.A.

O exercício contará com a presença do ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, do ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, e do ministro da Administração Interna, Luís Neves.

No mesmo dia, serão entregues 228 rádios SIRESP aos municípios envolvidos no Bootcamp Norte, destinados a equipar as respetivas câmaras municipais e juntas de freguesia. A distribuição concretiza, segundo o MAI, o compromisso assumido pelo Governo de reforçar os meios de comunicação das autarquias.

O 4.º SIRESP Bootcamp, na Região Norte, decorre de 25 a 27 de novembro, e reúne entidades públicas, autarquias, forças e serviços de segurança, agentes de proteção civil, Forças Armadas, academia e empresas. O programa inclui ações de formação, debates, apresentações de projetos de inovação, demonstrações e testes tecnológicos, com o objetivo de avaliar a resiliência e a continuidade das comunicações críticas em situações de crise e emergência.