Em 2025 o foco esteve na compra de novos equipamentos de rádio para aumentar capacidade da rede, substituir aparelhos e modernizar a plataforma, além da aquisição de novos switches.
Em 2025 o foco esteve na compra de novos equipamentos de rádio para aumentar capacidade da rede, substituir aparelhos e modernizar a plataforma, além da aquisição de novos switches. Foto: Gerardo Santos
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Governo gastou, pelo menos, 18 milhões na modernização do SIRESP em três anos

Investimentos nos últimos anos incluem aquisição de consolas e bases TETRA, licenças e equipamentos diversos.
Amanda Lima
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