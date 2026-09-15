A retirada dos veículos que ficam na via pública é feita sob o controle da polícia municipal.
A retirada dos veículos que ficam na via pública é feita sob o controle da polícia municipal.FOTO: Direitos reservados
Sociedade

Sintra rebocou 1214 carros abandonados em 8 meses

Autarquia já retirou de lugares de estacionamento mais carros que nos 12 meses do ano passado. Vigilância será reforçada.
Carlos Ferro
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