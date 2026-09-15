Sintra rebocou 1214 carros abandonados em 8 meses

A fiscalização da polícia municipal e as denúncias dos cidadãos e das juntas de freguesia de Sintra já fizeram com que fossem retiradas da via pública 1214 viaturas que foram consideradas abandonadas em lugares de estacionamento.Segundo os dados avançados ao DN pela autarquia, nos primeiros oito meses do ano foram levados para parques municipais mais carros que em todo o ano passado – nesses 12 meses foram rebocadas 1065 viaturas.Dos números divulgados um outro ponto merece destaque: grande parte destes carros não são propriedade de residentes no concelho. Dão, como exemplo, o facto de em agosto terem sido recolhidas 171 viaturas e, destas, em 41,52% (71) dos casos os proprietários não são do concelho.Nesta radiografia aos carros abandonados e que se considera estar a ocupar lugares de estacionamento – Sintra tem muitas áreas onde não se paga –, a freguesia de Cacém e São Marcos foi aquela onde em agosto mais carros foram recolhidos (37). O top três fica completo com Queluz (31) e Agualva e Mira Sintra (29).A câmara liderada por Marco Almeida adiantou que esta ação de retirada dos carros está inserida numa “estratégia de, para além do impacto ambiental e na saúde pública, transformar automóveis abandonados em novos lugares de estacionamento público gratuito”.De acordo com as explicações enviadas ao DN, a remoção dos carros pode partir de duas situações. “Remoção imediata, aplicada a veículos que exibem claros indícios de abandono, tais como vidros partidos ou ausência de jantes”, num primeiro caso. Se não for este o cenário, os serviços camarários fazem uma “notificação prévia, caso não existam danos visíveis graves, na qual a viatura é identificada com um autocolante amarelo”.Após este aviso o proprietário tem 30 dias para retirar o veículo voluntariamente. Se não o fizer, então ele será rebocado para um parque municipal e o dono notificado dessa mudança. A partir deste momento passa a contar um novo prazo – este de 45 dias – e caso o proprietário não reclame o veículo este torna-se propriedade da autarquia, passando a estar “integrado no processo de hasta pública”.No caso de o dono não cumprir os prazos estipulados – por exemplo, por não estar no concelho ou mesmo no país – é possível, de acordo com a resposta enviada ao DN, a entrega do carro sem custos – de reboque e de parque – desde que o proprietário consiga comprovar essa ausência.Em declarações ao DN, o presidente da autarquia, Marco Almeida garantiu que “muito em breve, esta operação da nossa polícia municipal vai ser reforçada com meios humanos e novos veículos”. Ao mesmo tempo que recordou que com estas ações Sintra está a criar “estacionamento gratuito” num concelho onde haverá “quase seis mil viaturas abandonadas no espaço público”..Sintra. Tribunal de Contas dá luz verde à compra de 39 camiões para recolha de lixo