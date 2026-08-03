Marco Almeida, no centro da imagem numa das ações de campanha, diz querer “devolver Sintra aos sintrenses”.
Marco Almeida, no centro da imagem numa das ações de campanha, diz querer “devolver Sintra aos sintrenses”.Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Sintra quer mudar Plano Diretor Municipal para “moldar” concelho

Presidente da autarquia, Marco Almeida, diz querer ter proposta de revisão a avançar no terreno antes do final do mandato. Mobilidade, aposta em cativar empresas e gerar emprego são alguns objetivos.
Carlos Ferro
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