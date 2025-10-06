Sindicato Nacional da Polícia convoca quatro dias de protesto em Lisboa

O Sindicato Nacional da Polícia (SINAPOL) anunciou esta segunda-feira, 6 de outubro, que irá desenvolver ações de protesto durante quatro dias em Lisboa. Estas ações estão marcadas para os dias 21, 22, 23 e 24 deste mês e terão lugar nas principais gares aeroportuárias, ferroviárias e rodoviárias do país."Estas ações têm como objetivo chamar a atenção para a urgência de medidas concretas que valorizem profissional e salarialmente os polícias portugueses, face à contínua falta de resposta por parte do Governo aos graves e cada vez mais agudizantes problemas que afetam as forças de segurança e seus profissionais", justifica o sindicato, considerando "inaceitável" aquilo que diz ser a "recorrente negligência do Governo".O SINAPOL dá como exemplo o facto de o Governo não alterar diversos diplomas legais que considera "fundamentais para o futuro da segurança pública do país e que há muito aguardam revisão, bem como são essenciais para corrigir injustiças, melhorar as condições de trabalho e garantir uma remuneração digna e condizente com as exigências e responsabilidades da função policial, dando novamente atratividade ao setor".De acordo com o sindicato, a desvalorização constante da carreira tem tido consequências "diretas e alarmantes", nomeadamente no número de polícias o ativo e no n´mero de candidatos à profissão.