Sindicato diz que greve de três dias na Metro Transportes do Sul arranca com “adesão massiva”

O primeiro dia de greve dos trabalhadores da Metro Transportes do Sul registou “uma adesão massiva” na manhã desta segunda-feira, segundo o Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ).

A greve total de três dias iniciada às 04:00 e convocada pelo SMAQ segue-se a um outro período de greves entre os dias 20 e 27 de outubro.

Segundo o sindicato, a paralisação resulta do impasse na negociação do Acordo de Empresa, tendo os trabalhadores como principais reivindicações a conclusão de um acordo que regule de forma equilibrada as relações laborais, reconhecendo os direitos, funções, responsabilidades e valorização profissional.

Os trabalhadores reivindicam ainda a retoma de uma negociação efetiva, com reuniões regulares, e uma atualização salarial intercalar, que compense a perda de poder de compra e tenha em consideração o aumento dos encargos, nomeadamente com alimentação, energia e habitação.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do SMAQ, António Domingues, explicou que a greve afeta várias linhas e só não atingiu a totalidade devido aos serviços mínimos decretados.

Segundo a estrutura sindical, as únicas circulações realizadas ocorreram no âmbito dos serviços mínimos — definidos em moldes semelhantes aos da última paralisação, abrangendo a Linha 3, mas deixando de fora as Linhas 1 e 2.

O sindicato garante que a greve total se vai manter até ao próximo dia 18, caso não haja evolução nas negociações, seguindo-se um novo período de paralisação a partir de dia 19 e até dia 23, mas apenas às duas últimas horas de cada período normal de trabalho e a todos os períodos de trabalho cuja duração prevista seja superior a oito horas.

António Domingues adiantou que não existe atualmente qualquer contacto entre a administração e o sindicato, tendo o único encontro recente ocorrido na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) apenas para a definição dos serviços mínimos.

O sindicato acusa a empresa de ter "uma postura arrogante", acusando-a de recorrer à "retórica habitual de pintar a estrutura sindical como um bicho-papão que quer destruir a empresa e os postos de trabalho".

Segundo o dirigente sindical, “a administração limita-se a emitir comunicados internos e despachos unilaterais, alegando abertura para negociar enquanto impõe medidas sem acordo, como aconteceu com o modelo de avaliação de desempenho”.

Perante o impasse, o sindicato apela diretamente à intervenção do Governo, lembrando que se trata de um serviço público concessionado, considerando que o Estado "não pode concessionar os serviços e lavar as mãos nas situações de conflito".

O sindicato assegura que enviou os pré-avisos com os 10 dias úteis de antecedência exigidos por lei e que deu conhecimento da situação à tutela, pelo que o Executivo está a par do conflito e deveria convocar as partes para mediar uma solução.

"A greve foi sempre o último recurso. Estamos disponíveis para dialogar com todas as partes, mas as greves têm de ter diálogo para se sair delas", conclui António Domingues.

Em resposta a esta nova greve, o Conselho de Administração da MTS classificou o anúncio como "desproporcional" e acusou o sindicato de apresentar "sistematicamente propostas distanciadas da realidade operacional e financeira" da empresa.

Em comunicado divulgado na sexta-feira, a administração adiantou que os fundamentos invocados pelo SMAQ não refletem a realidade das relações laborais na transportadora e destacou que tem implementado melhorias efetivas nas condições dos operadores de condução, sublinhando que as atualizações salariais dos últimos quatro anos se situaram entre os 7,7% e os 12,8%, valores que afirma estarem muito acima da taxa de inflação.

A MTS alerta ainda que aceitar as exigências sindicais comprometeria a sustentabilidade da organização e as suas responsabilidades perante trabalhadores, fornecedores e o Estado.

Esta greve, à semelhança da anterior, terá serviços mínimos garantidos na Linha 3.

Durante o período da greve, entre 16 e 22 de novembro, os serviços mínimos decretados vão assegurar apenas a circulação na Linha 3 (que liga Cacilhas ao polo universitário da FCT-UNL, na Caparica) nos seguintes horários: no período da manhã entre as 07:00 e as 09:00 e no período da tarde entre as 17:00 e as 19:00.

O Metro Sul do Tejo, sistema de transportes públicos fornecido através do denominado metro ligeiro de superfície nos concelhos de Almada e Seixal, no distrito de Setúbal, é explorado pela empresa Metro Transportes do Sul (MTS).