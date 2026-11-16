Sindicato diz que greve de três dias na Metro Transportes do Sul arranca com “adesão massiva”
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Sindicato diz que greve de três dias na Metro Transportes do Sul arranca com “adesão massiva”

Trabalhadores pretendem um acordo que regule de forma equilibrada as relações laborais, reconhecendo os direitos, funções, responsabilidades e valorização profissional.
DN/Lusa
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O primeiro dia de greve dos trabalhadores da Metro Transportes do Sul registou “uma adesão massiva” na manhã desta segunda-feira, segundo o Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ).

A greve total de três dias iniciada às 04:00 e convocada pelo SMAQ segue-se a um outro período de greves entre os dias 20 e 27 de outubro.

Segundo o sindicato, a paralisação resulta do impasse na negociação do Acordo de Empresa, tendo os trabalhadores como principais reivindicações a conclusão de um acordo que regule de forma equilibrada as relações laborais, reconhecendo os direitos, funções, responsabilidades e valorização profissional.

Os trabalhadores reivindicam ainda a retoma de uma negociação efetiva, com reuniões regulares, e uma atualização salarial intercalar, que compense a perda de poder de compra e tenha em consideração o aumento dos encargos, nomeadamente com alimentação, energia e habitação.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do SMAQ, António Domingues, explicou que a greve afeta várias linhas e só não atingiu a totalidade devido aos serviços mínimos decretados.

Segundo a estrutura sindical, as únicas circulações realizadas ocorreram no âmbito dos serviços mínimos — definidos em moldes semelhantes aos da última paralisação, abrangendo a Linha 3, mas deixando de fora as Linhas 1 e 2.

O sindicato garante que a greve total se vai manter até ao próximo dia 18, caso não haja evolução nas negociações, seguindo-se um novo período de paralisação a partir de dia 19 e até dia 23, mas apenas às duas últimas horas de cada período normal de trabalho e a todos os períodos de trabalho cuja duração prevista seja superior a oito horas.

António Domingues adiantou que não existe atualmente qualquer contacto entre a administração e o sindicato, tendo o único encontro recente ocorrido na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) apenas para a definição dos serviços mínimos.

O sindicato acusa a empresa de ter "uma postura arrogante", acusando-a de recorrer à "retórica habitual de pintar a estrutura sindical como um bicho-papão que quer destruir a empresa e os postos de trabalho".

Segundo o dirigente sindical, “a administração limita-se a emitir comunicados internos e despachos unilaterais, alegando abertura para negociar enquanto impõe medidas sem acordo, como aconteceu com o modelo de avaliação de desempenho”.

Perante o impasse, o sindicato apela diretamente à intervenção do Governo, lembrando que se trata de um serviço público concessionado, considerando que o Estado "não pode concessionar os serviços e lavar as mãos nas situações de conflito".

O sindicato assegura que enviou os pré-avisos com os 10 dias úteis de antecedência exigidos por lei e que deu conhecimento da situação à tutela, pelo que o Executivo está a par do conflito e deveria convocar as partes para mediar uma solução.

"A greve foi sempre o último recurso. Estamos disponíveis para dialogar com todas as partes, mas as greves têm de ter diálogo para se sair delas", conclui António Domingues.

Em resposta a esta nova greve, o Conselho de Administração da MTS classificou o anúncio como "desproporcional" e acusou o sindicato de apresentar "sistematicamente propostas distanciadas da realidade operacional e financeira" da empresa.

Em comunicado divulgado na sexta-feira, a administração adiantou que os fundamentos invocados pelo SMAQ não refletem a realidade das relações laborais na transportadora e destacou que tem implementado melhorias efetivas nas condições dos operadores de condução, sublinhando que as atualizações salariais dos últimos quatro anos se situaram entre os 7,7% e os 12,8%, valores que afirma estarem muito acima da taxa de inflação.

A MTS alerta ainda que aceitar as exigências sindicais comprometeria a sustentabilidade da organização e as suas responsabilidades perante trabalhadores, fornecedores e o Estado.

Esta greve, à semelhança da anterior, terá serviços mínimos garantidos na Linha 3.

Durante o período da greve, entre 16 e 22 de novembro, os serviços mínimos decretados vão assegurar apenas a circulação na Linha 3 (que liga Cacilhas ao polo universitário da FCT-UNL, na Caparica) nos seguintes horários: no período da manhã entre as 07:00 e as 09:00 e no período da tarde entre as 17:00 e as 19:00.

O Metro Sul do Tejo, sistema de transportes públicos fornecido através do denominado metro ligeiro de superfície nos concelhos de Almada e Seixal, no distrito de Setúbal, é explorado pela empresa Metro Transportes do Sul (MTS).

Sindicato diz que greve de três dias na Metro Transportes do Sul arranca com “adesão massiva”
Trabalhadores da Metro Transportes do Sul iniciam greve total de três dias
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