Sindicato da PSP vai fazer plenário de protesto no aeroporto de Lisboa na Páscoa

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) vai fazer um plenário de protesto no aeroporto de Lisboa na Páscoa, anunciou o presidente da organização, que espera que a ação tenha mais impacto do que a realizada esta quinta-feira, 29 de janeiro."[Vamos] apontar para a Páscoa, como sendo um período que obriga a que o aeroporto dê mais respostas, e preparar-nos para termos algum impacto relativamente ao funcionamento dos serviços", disse Paulo Santos, durante uma concentração com cerca de 40 polícias à civil no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.Além do plenário, a ASPP/PSP vai "convidar os profissionais" a, durante o período festivo, cumprirem "todos os tempos necessários para fiscalizar devidamente um cidadão".Paulo Santos justificou o apelo para que os polícias do aeroporto cumpram "à risca o seu trabalho" com pressões que diz que têm existido, nomeadamente por parte da ANA - Aeroportos de Lisboa, para acelerar o processo de entrada no espaço Schengen através de Portugal..Mais de 11 milhões de passageiros controlados pela PSP no aeroporto de Lisboa em 2025. A ASPP/PSP realizou esta quinta-feira o terceiro plenário de protesto desde novembro, na Esquadra de Controlo e Fronteira do aeroporto de Lisboa, devido à ausência de resposta do Governo em resolver "os graves problemas" dos polícias que estão nas fronteiras aéreas.Na ação, participaram entre 50 e 60 profissionais, dos quais alguns se concentraram no exterior do aeroporto, com outros colegas.Questionado se a ASPP/PSP está a ponderar realizar outros protestos além de plenários, o dirigente sindical enquadrou as ações no aeroporto de Lisboa numa "perspetiva mais global" de reivindicação para que o Governo cumpra o acordo celebrado em julho de 2024."Sabemos bem da relevância que têm os aeroportos naquilo que é o funcionamento da própria sociedade […] e portanto vamos aproveitar e capitalizar a altura da Páscoa", afirmou.A ASPP/PSP, que abandonou em dezembro as negociações com o Governo devido ao que entende ser o incumprimento daquele acordo, exige também que seja atribuído aos polícias do aeroporto um suplemento idêntico ao dos ex-inspetores do extinto Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) que estavam no controlo das fronteiras.No plenário anterior, em 18 de dezembro, a Direção Nacional da PSP apresentou uma queixa ao Ministério Público contra cerca de meia dúzia de agentes destacados no Aeroporto de Lisboa que alegadamente abandonaram as funções para participarem na iniciativa sindical."Estamos a aguardar com muita tranquilidade, […] porque continuamos a achar que este auto de notícia que foi lavrado e remetido ao Ministério Público não tem outro propósito que não seja condicionar lutas futuras", reagiu hoje Paulo Santos.