Sete distritos do continente sob aviso amarelo devido à previsão de trovoada

A existência de condições favoráveis à ocorrência de trovoada, aguaceiros fortes e rajadas convectivas colocam esta quarta-feira, 24 de junho, os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu sob aviso amarelo, sendo que este alerta também vigora em algumas zonas do país por causa do calor.Entre as 15h00 desta quarta-feira e a meia-noite, poderão ocorrer trovoadas nos distritos de Aveiro, Coimbra e Viseu, segundo informações no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Já nos distritos de Braga, Porto, Viana do Castelo e Vila Real essa ocorrência será provável entre as 21h00 e as 6h00 de quinta.Os distritos de Bragança, Guarda e Vila Real estão esta quarta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, de acordo com o IPMA.O aviso estará em vigor nos três distritos do norte de Portugal continental, pelo menos até às 18:00, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.No continente, as temperaturas máximas devem oscilar entre os 22ºC na faixa costeira ocidental e os 35ºC no interior.