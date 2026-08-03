Por Portugal participou Jorge Silva Carvalho, antigo diretor do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa.
Por Portugal participou Jorge Silva Carvalho, antigo diretor do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa.Foto: Paulo Spranger
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Serviços secretos portugueses são uma “autoridade na África Austral”

A L’Express fez um retrato dos espiões europeus ouvindo 60 especialistas. Concluíram que os britânicos do MI6 são os melhores. Portugal é elogiado pelo trabalho em África.
Carlos Ferro
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