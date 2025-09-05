Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O navio mercante ao largo do Algarve.
O navio mercante ao largo do Algarve.
Sociedade

"Sequestro" de navio ao largo do Algarve não se confirma. Suspeita de tráfico de droga em investigação

O navio, que tinha como destino Espanha, foi alvo de buscas no Porto de Sines e já foi libertado. Os suspeitos terão entrado a bordo em alto mar e abandonaram o navio depois de terem sido detetados.
Valentina Marcelino
Publicado a
Atualizado a

Com a investigação judicial ainda uma fase inicial sobre o alegado “sequestro” no navio mercante Odysseus, o cenário que a PJ tem como mais certo é o de que os dois suspeitos armados detetados pela tripulação terão subido a bordo em alto mar visando retirar droga que estava escondida no navio – uma prática que é comum noutros países, mas que foi pela primeira vez enfrentada pelas autoridades nacionais.

A entrada a bordo aconteceu perto das duas da manhã e foi detetada por elementos da tripulação que se refugiaram numa das salas da embarcação e pediram ajuda.

O navio, que tinha como destino Espanha, foi alvo de buscas no Porto de Sines e já foi libertado e seguido a sua navegação.

Fonte policial que está a acompanhar o caso, disse ao DN que logo a seguir a terem sido detetados, os suspeitos abandonaram o navio.

Não foi possível confirmar se nas buscas foi apreendida alguma droga ou se os suspeitos a conseguiram levar consigo.

O alerta foi recebido na quarta-feira, " de setembro, pelas 23h00, no Centro do Controlo do Tráfego Marítimo (CCTM), da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), que informou "sobre uma comunicação rádio emitida pelo navio mercante Odysseus, de bandeira da Libéria, reportando a presença a bordo de elementos estranhos à tripulação e solicitando a assistência das autoridades portuguesas".

Nesta altura ja o navio se encontrava "a navegar ao largo da costa do Algarve", lê-se num comunicado da Autoridade Marítima.

"Na sequência deste pedido e da posterior entrada do navio nas águas territoriais portuguesas, o Capitão do Porto de Portimão acionou os meios da Autoridade Marítima Nacional, designadamente da Polícia Marítima, e solicitou o apoio da Marinha, tendo sido efetivada a entrada a bordo, durante a manhã de hoje e a cerca de 6 milhas náuticas da costa portuguesa, por uma equipa constituída por elementos de ambas as entidades, visando a recuperação das condições de segurança do navio e da sua tripulação. Foi assegurada a coordenação com as entidades com competência em razão da matéria e, neste momento, o navio navega em segurança com destino a Sines", escreve.

Notícias iniciais davam conta que a embarcação tinha sido atacada por homens armados, colocando-se a possibilidade de o incidente estar relacionado com o narcotráfico internacional.

Relatos de que dois tripulantes tinham sido feitos reféns não se concretizaram.

Polícia Marítima
navio
Marinha
narcotráfico
Policia Judiciária
trafico droga

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt