Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Os investigadores que assinam o documento alertam para a necessidade de políticas públicas de integração específicas nas localidades do interior com elevada concentração de imigrantes.
Os investigadores que assinam o documento alertam para a necessidade de políticas públicas de integração específicas nas localidades do interior com elevada concentração de imigrantes.Foto: Leonardo Negrão / Global Imagens
Sociedade

Sem imigrantes, há concelhos que entrariam em “colapso funcional”

O primeiro documento de recomendações do Observatório das Migrações analisa os números com detalhe regional e faz um alerta para a necessidade de programas de integração focados nas necessidades de cada concelho.
Publicado a
Loading content, please wait...
Imigração
Imigrantes
AIMA
Relatório
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt