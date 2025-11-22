Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
"Sem futuro não há paz". Mais de 200 marcham em Lisboa pedindo fim dos combustíveis fósseis até 2030

A marcha acontece após uma semana de protestos estudantis que reivindicaram o fim ao fóssil e em que escolas foram fechadas pelos estudantes.
DN/Lusa
Mais de 200 pessoas marcharam este sábado, 22 de novembro, em Lisboa pedindo o fim dos combustíveis fósseis até 2030.

A manifestação, organizada por um coletivo que inclui a Greve Climática Estudantil e a Climáximo, tem lugar depois de uma semana de protestos estudantis que reivindicaram o fim ao fóssil e em que escolas foram fechadas pelos estudantes. 

"Eu não sei, mas ouvi dizer que o planeta está a arder. Há medidas a tomar e o Governo anda a brincar", entoaram os manifestantes, na marcha que saiu do Largo Camões e seguiu até à Assembleia da República.

Os manifestantes gritaram ainda que "sem futuro não há paz".

A marcha "O Nosso Futuro Não Está à Venda-Fim ao Fóssil 2030" contou ainda com intervenções de professores e médicos.

Mais de 100 artistas apoiam estudantes e apelam ao fim dos combustíveis fósseis
