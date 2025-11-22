"Sem futuro não há paz". Mais de 200 marcham em Lisboa pedindo fim dos combustíveis fósseis até 2030

Mais de 200 pessoas marcharam este sábado, 22 de novembro, em Lisboa pedindo o fim dos combustíveis fósseis até 2030.A manifestação, organizada por um coletivo que inclui a Greve Climática Estudantil e a Climáximo, tem lugar depois de uma semana de protestos estudantis que reivindicaram o fim ao fóssil e em que escolas foram fechadas pelos estudantes. "Eu não sei, mas ouvi dizer que o planeta está a arder. Há medidas a tomar e o Governo anda a brincar", entoaram os manifestantes, na marcha que saiu do Largo Camões e seguiu até à Assembleia da República.Os manifestantes gritaram ainda que "sem futuro não há paz".A marcha "O Nosso Futuro Não Está à Venda-Fim ao Fóssil 2030" contou ainda com intervenções de professores e médicos..Mais de 100 artistas apoiam estudantes e apelam ao fim dos combustíveis fósseis