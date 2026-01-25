Sem-abrigo rouba malas no aeroporto, carros, lojas e CML. Foi detido pela PSP

Um homem de 43 anos, em situação de sem abrigo, está detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP) suspeito da prática de diversos furtos, ao longo de pelo menos seis meses, que vão desde malas no aeroporto de Lisboa, cartões bancários, até material informático e uma viatura da câmara muncipal.O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, procedeu à detenção do homem na sexta-feira, 23 de janeiro. "O suspeito apareceu no radar da PSP durante o verão do ano passado quando, entre maio e setembro, andava pelo Aeroporto Humberto Delgado, sempre durante a madrugada, a furtar as malas aos passageiros que aguardavam voos e se encontravam a dormir pelas salas de espera do aeroporto, aproveitando a sua distração", afirma a PSP em comunicado enviado ao DN.Num dos furtos no aeroporto de Lisboa, o suspeito levou mala e um cartão bancário de um turista do Chile, com o qual fez pagamentos no valor 33.500 pesos chilenos, equivalente a cerca de 330 euros."Num dos furtos mais recentes, ocorrido durante o fim de semana da passagem de ano, o suspeito deslocou-se a um edifício da Câmara Municipal de Lisboa, em Marvila, onde entrou com chave falsa e de onde furtou diverso material informático e uma viatura da própria CML na qual fugiu do local, viatura esta que veio a ser recuperada dias depois", lê-se no comunicado da PSP.Com as investigações, a polícia foi capaz de identificar uma série de outros furtos em vários pontos de Lisboa, em lojas de roupa e supermercados,O homem é suspeito de ter cometido, ao todos, 17 furtos, 12 dos quais qualificados, lesando as vítimas num total de perto de 70 mil euros.O suspeito foi detido fora de flagrante delito na zona de Chelas, ao volante de uma viatura que tinha furtado no dia 21 na zona dos Olivais, e já tinha antecedentes por este tipo de crime. Após apresentação para o primeiro interrogatório na Central de Instrução Criminal, ficou em prisão preventiva..Grupo 1143. Juiz implacável: "A anterior liderança e a atual estão presas; aguardemos a próxima, se existir".Lisboa. Estação de metro do Marquês entra em obras por quatro meses, mas sem afetar funcionamento