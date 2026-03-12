Seis distritos do continente sob aviso sexta e sábado devido à agitação marítima

Seis distritos de Portugal continental vão estar na sexta-feira e no sábado sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).O aviso para os distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vai vigorar entre as 21h00 de sexta-feira e as 18h00 de sábado, face à previsão de ondas de noroeste com 4 a 5 metros.O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.O IPMA prevê para hoje no continente céu em geral pouco nublado, com nebulosidade matinal no litoral norte e centro, vento em geral fraco, neblina ou nevoeiro matinal, acentuado arrefecimento noturno e pequena subida de temperatura.As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 4 graus Celsius (em Bragança) e os 10 (em Lisboa e Portalegre) e as máximas entre os 15 (na Guarda, Porto, Aveiro e Viana do Castelo) e os 21 (em Lisboa, Santarém, Setúbal, Évora e Faro)..Bastaram 15 dias para este fevereiro ser o mês mais chuvoso dos últimos 47 anos.Doze distritos do continente sob aviso amarelo devido à neve e agitação marítima