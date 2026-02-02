Atividade hospitalar vai começar a retomar a sua atividade programada, garante ULS
Sociedade

Seis dias depois, hospital e centros de saúde de Leiria voltam à atividade normal

Apesar de ainda haver danos estruturais, gabinetes “sem telhado”, “portas ou vidros partidos” ou “água a cair”, “a eletricidade e a rede de água foram restabelecidas e os profissionais estão a trabalhar”, relata um dirigente do Sindicato Médicos da Zona Centro. A ULS da Região de Leiria, a mais afetada pela depressão Kristin, confirma que os centros de saúde “estão a funcionar em pleno” e o hospital “deverá ficar esta segunda-feira".
