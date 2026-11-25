O Presidente da República assinala esta quarta-feira o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres pedindo que se aposte na educação para prevenir a violência e que haja respostas atempadas das instituições.

"Nenhuma instituição pode considerar cumprido o seu dever se uma mulher continuar desprotegida", escreve António José Seguro numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

O chefe de Estado, que hoje à tarde vai visitar o Espaço Júlia – Resposta Integrada de Apoio à Vítima, em Lisboa, apela a "que este dia não seja apenas um momento de memória e de indignação", mas "um momento de compromisso".

"O [compromisso] de não deixar sozinhas as mulheres que precisam de ajuda; o de exigir instituições à altura das suas responsabilidades; o de educar para o respeito; o de intervir perante a violência; o de construir relações assentes na liberdade e na igualdade", refere.

Nesta mensagem, Presidente da República compara a violência contra as mulheres a "uma ferida na consciência coletiva" da sociedade e enquadra-a como "violação dos direitos humanos" e não "um problema privado".

A seguir, dirige-se às mulheres que sofrem ou sofreram violência: "Àquelas que tiveram coragem de denunciar, àquelas que procuraram ajuda e nem sempre encontraram a resposta de que precisavam, àquelas que ainda vivem em silêncio, por medo, dependência económica, vergonha ou preocupação com os filhos, quero dizer-lhes que a violência nunca é culpa das vítimas".

António José Seguro afirma que "não estão sozinhas", que "pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, mas um ato de coragem" e que "uma sociedade digna desse nome tem o dever de as proteger, de as escutar e de lhes oferecer condições para reconstruírem as suas vidas".

"Mas não basta dizer às vítimas que não estão sozinhas. É preciso garantir que, quando procuram ajuda, encontram portas abertas, respostas atempadas e proteção efetiva. A prevenção, a denúncia, a investigação, a justiça e o acompanhamento das vítimas têm de funcionar como partes de uma mesma responsabilidade", acrescenta.

Segundo o Presidente da República, além de legislação, o combate à violência "exige educação, prevenção e uma mudança de comportamentos", e é preciso que se ensine, "desde cedo, que amar não é possuir, que respeitar não é controlar e que nenhuma relação pode assentar no medo".

"Esta é uma responsabilidade das famílias, das escolas, dos meios de comunicação social, das empresas, das instituições públicas e das plataformas digitais. É uma responsabilidade que começa na forma como educamos, na linguagem que usamos, nos comportamentos que toleramos e na coragem de intervir quando alguém é vítima de violência", defende.

Seguro realça que "a violência não começa necessariamente com uma agressão física", "pode começar com a humilhação, o controlo, a ameaça, o isolamento, a vigilância constante" e "pode alimentar-se de uma cultura em que o ciúme é apresentado como prova de amor, o controlo como sinal de cuidado e a força como justificação para dominar".

"Assinalar este dia é recordar que a dignidade humana não admite exceções. É reafirmar que nenhuma tradição, nenhuma circunstância, nenhum conflito ou sentimento de posse pode justificar a violência. É assumir que o silêncio não protege as vítimas e que a indiferença nunca é uma resposta aceitável", declara.

De acordo com dados da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, entre janeiro e setembro deste ano foram assassinadas 16 mulheres, três crianças e um homem em contexto de violência doméstica.

Os dados indicam que as ocorrências participadas à PSP e à GNR têm aumentado de trimestre para trimestre. Entre janeiro e março, as autoridades contabilizaram 6.949 ocorrências, número que subiu para 7.871 no segundo trimestre e atingiu 8.814 entre julho e setembro.