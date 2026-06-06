Seguro no Luxemburgo. Presidente destaca língua como fator de união entre portugueses no estrangeiro

O Presidente da República, António José Seguro, assinalou este sábado, 6 de junho, o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas - que se comemora no próximo dia 10 - com uma mensagem dirigida aos portugueses residentes no estrangeiro, na qual destacou a língua portuguesa como principal elo de ligação entre todos os que vivem dentro e fora do país.Numa mensagem enviada aos órgãos de comunicação social da diáspora, citada pela agência Lusa, o chefe de Estado afirmou que a língua portuguesa é aquilo que une os portugueses "mesmo distantes uns dos outros". "É uma pertença que dispensa fronteiras. Uma comunhão que não se troca, apenas se partilha", escreveu.Seguro evocou também Luís de Camões, recordando que o autor de Os Lusíadas escreveu a obra longe de Portugal. "Talvez só se vê um país inteiro quando se está suficientemente longe dele", afirmou o Presidente, numa referência à experiência de quem vive fora do país.Na mesma mensagem, o chefe de Estado defendeu que a língua portuguesa ultrapassa fronteiras nacionais e não pertence exclusivamente a um povo. "É de quem a aprende. É de muitos povos e culturas, com muitas falas, sotaques e timbres", referiu, sublinhando o papel da língua na aproximação de comunidades espalhadas pelo mundo.António José Seguro apontou ainda a palavra "saudade" como exemplo da riqueza e singularidade do português, sustentando que é a língua que permite manter um sentimento de proximidade entre portugueses. "Com a língua portuguesa estamos juntos", afirmou.A mensagem foi divulgada no dia em que o Presidente iniciou uma visita oficial ao Luxemburgo, onde arrancam as comemorações do Dia de Portugal. O Primeiro-Ministro Luís Montenegro deverá juntar-se ao chefe de Estado ao final deste sábado. As celebrações prosseguem depois na ilha Terceira, nos Açores, nos dias 9 e 10 de junho.Convite ao Grão-DuqueNa visita ao país, onde residem cerca de 90 mil portugueses (aproximadamente 13% da população local), António José Seguro ainda deixou um convite ao Grão-Duque para que visite Portugal. Esta, vale lembrar, é a primeira ida do Presidente ao Luxemburgo. “Hoje, a comunidade portuguesa já não é apenas uma comunidade de imigrantes; constitui uma parte indissociável da própria identidade do Luxemburgo”, disse o Presidente, classificando-a como “uma ponte entre os dois países”.O Grão-Duque, por sua vez, agradeceu a visita de Seguro no início do mandato como Presidente - até agora, visitou também Espanha e Itália. “Faço votos de que os próximos anos vejam as nossas relações reforçarem-se ainda mais, em benefício dos nossos dois países e da Europa que construímos dia após dia”, sublinhou. .Fala-se português tão longe.Ilha Terceira e Luxemburgo vão receber as comemorações do Dia de Portugal