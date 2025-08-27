Secretas portuguesas estão a recrutar espiões

Há dois requisitos que são comuns a todas as vagas em aberto, e que podem ser consultadas na páginas das Secretas: os candidatos têm de ter nacionalidade portuguesa e idade compreendida entre os 21 e os 40 anos. O grau de formação, esse, varia consoante o cargo a que se candidata. Por exemplo, para os lugares de Técnico Superior de Apoio à Atividade de Informações, na área do Direito, é exigido uma licenciatura ou um grau académico superior, mas se for para motorista do SIRP basta ter o 12.º ano ou um curso profissional equivalente a esse nível de formação.No mesmo sentido, os candidatos a espiões podem precisar de ter carta de condução, para preencher algumas das vagas, ou não.Para concorrer, os interessados preenchem um formulário disponível na página da Internet do SIRP onde são informados da exigência de tomada de conhecimento das condições excecionais de recrutamento a que estão obrigados, bem como à avaliação de segurança e ao dever de sigilo e segredo de Estado. O orgão que é, desde o final do ano passado, dirigido por Vítor Sereno, não divulga, por questões de segurança, quantos efetivos tem nos seus quadros.