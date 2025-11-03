Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Um dos painéis da campanha das secretas
Sociedade

Secretas lançam primeira campanha pública de recrutamento da sua história

Em Lisboa, Porto e Faro, vão ser vistos grandes painéis publicitários dos serviços de informações nacionais para “captar uma maior diversidade de candidatos” a espiões. Há 54 vagas para preencher.
Valentina Marcelino
Publicado a
Atualizado a
Segurança
SIRP
secretas
SIED
Vítor Sereno
edição impressa
SIS - Serviço de Informações de Segurança
Serviço de Informações Estratégicas de Defesa
Exclusivo DN
secretário-geral do SIRP

