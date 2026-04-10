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Sociedade

Santa Casa. Prémios por reclamar sobem 23% e chegam aos 11,4 milhões

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa registou lucros de 43,6 milhões de euros. Jogos sociais tiveram uma receita bruta de 3143 milhões de euros e foram pagos prémios no valor de 1944 milhões.
Carlos Ferro
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