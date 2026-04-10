Santa Casa. Prémios por reclamar sobem 23% e chegam aos 11,4 milhões

No ano passado, ficaram por reclamar 11,4 milhões de euros de prémios relacionados com os jogos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), de acordo com o Relatório de Gestão e Contas da instituição que foi divulgado esta quinta-feira (9 de abril).O documento foi divulgado em conferência de imprensa, onde se ficou a saber que a SCML teve o melhor resultado operacional em 17 anos, atingindo os 43,6 milhões de euros de lucro. Também frisa que entregou ao Estado 870 milhões de euros através dos jogos.Ainda no que diz respeito aos jogos, a venda bruta atingiu os 3143 milhões de euros, um valor superior em 100 mil euros a 2024. Já aos apostadores foram pagos 1944 milhões de euros em prémios.A Santa Casa explica que o item "prémios caducados" refere-se aos valores que estiveram três meses a aguardar que os jogadores reclamassem os prémios a que tinham direito. É o caso da euromilhões, lotaria nacional, apostas desportivas à cota e totosorteio. Os 11,495 milhões que ficaram nos cofres da Santa Casa são uma subida de 23% em relação a 2024, quando esse valor atingiu os 9,278 milhões. Refira-se que o valor mais alto que ficou por entregar aos apostadores aconteceu em 2013, quando 20 milhões em prémios não foram levantados.Eurodreams e Placard a descerDe acordo com os dados conhecidos esta quinta-feira, o Placard e o Eurodreams mostraram estar numa trajetória descendente com quebras de venda de 9,9% (382,7 milhões) e de 13,3% (91,8 milhões de euros), respetivamente. Também o Totoloto recuou 6,2% para 109,3 milhões de euros.Os restantes jogos da responsabilidade da SCML aumentaram as vendas, com a raspadinha a a atingir os 1886 milhões de euros (mais 2,1% quando comparado com 2024). A subir está, igualmente, o uso do digital com os jogos online a estabeleceram um novo recorde - 137 milhões de euros - com mais de meio milhão de utilizadores ativos.No relatório é, ainda, referido que o valor de uma aposta média é de 2,70 euros e que em 2025 Portugal teve mais 44 pessoas que ganharam um prémio superior a um milhão de euros - 33 delas no jogo "Milhão". Em relação a valores a distribuir por diversas entidades que beneficiam das vendas líquidas estes atingiram os 790,9 milhões de euros, mais 0,3% que em 2024. Resposta socialNo comunicado onde destacou algumas das atividades e intervenções a SCML enumera que o número de crianças em jardins-de-infância cresceu 20%, para 396. Já as creches acompanharam 2840 crianças, mais 2% face a 2024.No acolhimento de crianças e jovens em risco, o programa de acolhimento familiar aumentou 6% e os processos de apoio em tribunal cresceram 26%. E entre a população idosa, mais de 9200 pessoas foram acompanhadas em respostas como apoio domiciliário, centros de dia ou estruturas residenciais.A Santa Casa forneceu ainda cerca de 3,8 milhões de refeições e atribuiu 23 milhões de euros em apoios financeiros, mais 2% do que no ano anterior. Na área da saúde, refere que a atividade hospitalar também cresceu, com mais 13% de utentes admitidos e aumentos em consultas, cirurgias e cuidados continuados, que totalizaram mais de 75 mil dias de internamento.A instituição destacou também o papel de apoio ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), com 112 camas dedicadas ao apoio ao internamento na região de Lisboa. Na apresentação do relatório o provedor da SCML, Paulo Sousa, adiantou ainda que em breve a instituição vai divulgar o processo de alienação de imóveis, a exemplo do que aconteceu em 2025 em duas ocasiões..Em Portugal, 40% dos apostadores estão no mercado ilegal promovido por ‘influencers’ .Jogo online. Portugueses apostam 63 milhões de euros por dia