Em 2025, dados do Teste do Pezinho, realizado pelo INSA revelam que, pelo me nos, 87.708 bebés nasceram no país.
Só em 2025, INEM realizou 277 partos em situações de emergência pré-hospitalar

Partos de emergência pré-hospitalar aumentam desde 2022, revelam dados do INEM. Só no ano passado foram feitos 60 partos em ambulâncias, 23 na rua, 153 em casa, dois em centros de saúde. Presidente do Colégio de Ginecologia-Obstetrícia diz que “haverá sempre situações de emergência que não se conseguirão evitar”, mas é preciso dar mais informação às mulheres, melhorar Linha SNS Grávida e evitar fecho das urgências.
