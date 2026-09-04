Roubam carro em Rio de Mouro mas são tramados por sistema de localização e apanhados nas Caldas da Rainha

O percurso de Rio de Mouro até às Caldas da Rainha feito numa viatura roubada através do método de "carjacking" foi praticamente todo acompanhado pelas autoridades graças ao sistema de localização instalado no veículo, o que permitiu a detenção dos suspeitos do roubo e a recuperação do veículo.

Foi na quarta-feira, 2 de setembro, na Rinchoa, Rio de Mouro, que um homem foi surpreendido por dois indivíduos quando se preparava para abandonar a viatura destinada à distribuição de encomendas. Um deles, segundo conta o Comando Distrital de Leiria da PSP em comunicado, agarrou-o e puxou-o, "adotando uma postura e um discurso de natureza agressiva". Além disso, o facto de um deles manter uma das mãos no interior do bolso levou a vítima a recear que o mesmo pudesse estar na posse de uma arma de fogo.

"De seguida, os dois suspeitos entraram na viatura e colocaram-se em fuga", tendo inclusivamente atingido a vítima com o espelho lateral.

A proprietária da viatura apresentou imediatamente queixa na Esquadra da PSP de Porto Salvo, tendo revelado que a viatura tinha um sistema de localização instalado. Um facto que, nota a PSP, "permitiu acompanhar, em tempo real, o percurso efetuado pelos suspeitos".

Com a colaboração da GNR de Caldas da Rainha e "através de uma estreita articulação operacional com o Centro de Comando e Controlo do Comando Distrital de Leiria da PSP, foram de imediato mobilizados e direcionados meios policiais para as vias por onde a viatura se encontrava a circular, permitindo antecipar a sua trajetória e preparar a respetiva interceção".

Assim, uma equipa policial da Esquadra da PSP de Caldas da Rainha localizou e intercetou a viatura roubada, ainda com a respetiva carga, e deteve os dois suspeitos, com 24 e 34 anos.

São ambos residentes no concelho de Caldas da Rainha e já referenciados como suspeitos da prática de diversos furtos ocorridos na cidade, estando ainda a aguardar para serem presentes à autoridade judiciária competente para aplicação das respetivas medidas de coação.

"Durante a intervenção policial, foi ainda localizada na posse de um dos detidos uma réplica de arma de fogo, a qual foi apreendida, diz a PSP.